Названа доля «плохих» банковских долгов в России

Доля «плохих» банковских долгов в России составила больше 9% в январе-июле

Доля долгов с просроченной задолженностью свыше 30 дней в РФ составила 9,4% (1,6 трлн руб.) от всего объема открытых в январе — июле 2019 года кредитов. За тот же период годом ранее доля таких долгов составляла 11% (1,54 трлн руб.), в январе — июле 2017 года — 11,7% (1,42 трлн руб.), сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В ОКБ отметили, что наибольшую часть просрочки свыше 30 дней составляют "плохие" долги, которые вряд ли будут погашены. Так, объем задолженности по долгам с невыплатой сверх 90 дней за отчетный период составил 9,3% (1,59 трлн руб.), годом ранее их доля составляла 10,9% (1,5 трлн руб.), в январе — июле 2017 года — 11,6% (1,41 трлн руб.)

Всего за семь месяцев 2019 г. банки выдали 22,07 млн кредитов на общую сумму почти 5 трлн руб. Количество новых кредитов выросло на 9%, а объемы кредитования увеличились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было выдано 20,22 млн кредитов на 4,56 трлн руб.