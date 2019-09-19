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Минтруд назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю 

Вечерняя Москва + ещё 15 1 час назад
В Министерстве труда и соцзащиты назвали условия для введения в России четырехдневной рабочей недели.
По мнению главы Департамента условий и охраны труда министерства Валерия Коржа, такое нововведение возможно, если зарплаты работников не уменьшатся.
Он добавил, что при сокращении количества рабочих дней необходимо сохранить продолжительность рабочей смены. Кроме того, нельзя допустить роста издержек работодателей.
— Идти по этому пути — да, наверное, нужно, но очень аккуратно, с изучением всех мнений и всех нюансов, — цитирует Коржа ТАСС.
О возможной перспективе перехода на четырехдневную рабочую неделю заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Глава правительства дал Минтруду поручение представить свою позицию до 30 сентября.
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Личный счет , Дмитрий Медведев , Минтруд , ИТАР-ТАСС
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