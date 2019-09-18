Валютным ипотечникам отказались прощать долги

Госдума отклонила в первом чтении проект закона об освобождении от ответственности за ипотечные долги россиян, оформивших жилищные кредиты в иностранной валюте. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь в законопроекте шла о помощи валютным ипотечникам, лишившимся возможности платить по кредиту из-за обстоятельств непреодолимой силы, под которыми авторы инициативы понимают, в частности, финансовый кризис и резкие изменения курсов валют.

Против законопроекта выступили российское правительство и комитет Госдумы по финансовому рынку. Основанием в обоих случаях выступил риск возможного неоднозначного толкования понятия «обстоятельства непреодолимой силы». В частности, в профильном думском комитете отметили, что документ не содержит количественных критериев как девальвации национальной валюты, которую можно считать обстоятельством непреодолимой силы, так и наступления финансово-экономического кризиса.

Как отмечается на сайте партии «Справедливая Россия» , которая выступила инициатором законопроекта, в документе шла речь о ситуациях, когда из-за финансового кризиса, ослабления рубля либо других экономических причин сумма ипотечного долга заемщиков в рублевом выражении увеличивается на 25 процентов и более.

Ранее справедливороссы вносили в Госдуму проект закона о запрете на выселение валютных ипотечников из залогового жилья, а также об обязательном переводе таких валютных жилищных кредитов в рубли. Обе инициативы были отклонены.