Сбербанк пересмотрит комиссии за переводы

Греф анонсировал пересмотр системы комиссий за переводы

Сбербанк планирует до конца года пересмотреть систему трансферта денег и комиссии за переводы, в том числе между регионами и территориальными банками, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф

«Есть вариант такой, что мы пересмотрим всю систему трансферта денег, скажем так, и комиссии за это. Межрегиональная комиссия — это 5% всего переводов, 95% переводов бесплатны…Та модель монетизации, которая нами была когда-то принята, она касалась 5% наших клиентов, которые переводят, причем не между регионами, а между территориальными банками. То есть у нас не между 82 территориями, а условно говоря между 12 территориями в стране всего навсего эти барьеры. И мы количество тербанков сокращаем и количество этих барьеров сокращается, но мы до конца года предложим некий новый подход совершенно», — заявил Греф, отвечая на вопрос о возможности отмены комиссии при переводах между регионами.

Он добавил, что «любой сервис, тем более такой, он требует инвестиций, поддержания и развития», «если нет модели монетизации, то непонятно, откуда брать деньги на это».

В мае Греф говорил, что Сбербанк начал отменять и снижать комиссии за переводы между держателями карт из разных регионов внутри банка. Он отмечал, что кредитная организация придет к их отмене.