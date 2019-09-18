Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.31
$
64.49
71.06
71.28
Прогноз
23.09 – 30.09
$
64.37
71.69
Индексы и котировки Brent
63.62
+0.05 Золото
1505.13
+0.04 РТС
1378.74
–0.09
Динамика валют
EUR / USD
18.09
1.1060
+0.0086
03.09
1.0974
15.09
04.09
23.08

Греф анонсировал пересмотр системы комиссий за переводы 

Rambler News Service + ещё 1 1 час назад
Сбербанк пересмотрит комиссии за переводы
Фото: РИА Новости
Сбербанк планирует до конца года пересмотреть систему трансферта денег и комиссии за переводы, в том числе между регионами и территориальными банками, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
«Есть вариант такой, что мы пересмотрим всю систему трансферта денег, скажем так, и комиссии за это. Межрегиональная комиссия — это 5% всего переводов, 95% переводов бесплатны…Та модель монетизации, которая нами была когда-то принята, она касалась 5% наших клиентов, которые переводят, причем не между регионами, а между территориальными банками. То есть у нас не между 82 территориями, а условно говоря между 12 территориями в стране всего навсего эти барьеры. И мы количество тербанков сокращаем и количество этих барьеров сокращается, но мы до конца года предложим некий новый подход совершенно», — заявил Греф, отвечая на вопрос о возможности отмены комиссии при переводах между регионами.
Он добавил, что «любой сервис, тем более такой, он требует инвестиций, поддержания и развития», «если нет модели монетизации, то непонятно, откуда брать деньги на это».
В мае Греф говорил, что Сбербанк начал отменять и снижать комиссии за переводы между держателями карт из разных регионов внутри банка. Он отмечал, что кредитная организация придет к их отмене.
Жизнь в долг: кредитная нагрузка россиян бьет рекорды
Rambler News Service: последние новости
Эксперты назвали уровень дохода для комфортной жизни на пенсии Эксперты назвали уровень дохода для комфортной жизни на пенсии Глава ВТБ предложил освободить малоимущих россиян от налогов Глава ВТБ предложил освободить малоимущих россиян от налогов Сбербанк временно снизил размер первоначального взноса по ипотеке Сбербанк временно снизил размер первоначального взноса по ипотеке
Комментарии1
Личный счет , Компании , Герман Греф , Сбербанк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назло Трампу: Россия избавляется от госдолга США
Назло Трампу: Россия избавляется от госдолга США5
Украина анонсировала новое предложение для России
Украина анонсировала новое предложение для России110
В Кремле высказались о переговорах по газу
В Кремле высказались о переговорах по газу273
Потрясения на рынке нефти: что ждет рубль
Потрясения на рынке нефти: что ждет рубль41
Греф рассказал о переименовании Сбербанка
Греф рассказал о переименовании Сбербанка66
Видео
Потрясения на рынке нефти: что ждет рубль
01:33
Потрясения на рынке нефти: что ждет рубль
Экономика Рынки
Греф рассказал о переименовании Сбербанка
05:23
Греф рассказал о переименовании Сбербанка
Компании
Украина анонсировала новое предложение для России
03:51
Украина анонсировала новое предложение для России
Экономика
Баррель поплыл: у рубля нет шансов
00:30
Баррель поплыл: у рубля нет шансов
Рынки Экономика
У россиян отберут трудовые книжки
01:02
У россиян отберут трудовые книжки
Личный счет Статьи
Официальные курсы евро и доллара упали
02:00
Официальные курсы евро и доллара упали
Рынки
США столкнулись с острым дефицитом долларов
01:47
США столкнулись с острым дефицитом долларов
Экономика
Нож в спину Киеву: Болгария вступилась за «Турецкий поток»
02:52
Нож в спину Киеву: Болгария вступилась за «Турецкий поток»
Экономика Статьи
Тонем в деньгах: поможет ли России нефтяной шок
02:08
Тонем в деньгах: поможет ли России нефтяной шок
Экономика Статьи
В Москве рухнул спрос на вторичное жилье
02:58
В Москве рухнул спрос на вторичное жилье
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение