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Безработица снизилась до нового исторического минимума 

Рамблер 1 час назад
Безработица снизилась до нового исторического минимума
Фото: РИА Новости
Общее число безработных в России снизилось в августе на 106 тысяч человек по сравнению с июлем. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата, в августе в России зафиксировано 3 млн 258 тысяч безработных.
Уровень безработицы в июне обновил исторический минимум и составил 4,4% россиян. В июле этот показатель вырос до 4,5%, а в августе обновил исторический минимум, снизившись до 4,3%. Как отмечает издание, снижение уровня безработицы было ожидаемым в связи с сезонными сельскохозяйственными работами.
Число официально зарегистрированных безработных в августе составилj 712 тысяч человек, снизившись на 15 тысяч человек по сравнению с июлем.
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