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Роструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой 

РИА Новости + ещё 4 59 минут назад
Названы регионы с самыми высокими зарплатами
Фото: РИА Новости
Красноярский край, Якутия, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа стали лидерами по числу вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей, сообщили в Роструде.
В Красноярском крае больше всего предложений с хорошим заработком в сфере строительства, производства, добывающей промышленности и транспорта. В Москве и Санкт-Петербурге лидерами по числу высокооплачиваемых вакансий являются отрасли информационных технологий, строительства и недвижимости, продажи, производства и транспорта.
В Якутии высокие зарплаты предлагают в добывающей промышленности, производстве и консалтинге, в ХМАО–Югре — в добывающей промышленности, строительстве и транспорте, в Ямало-Ненецком автономном округе — в производстве, здравоохранении, строительстве и добывающей промышленности.
Информационно-аналитическая система Общероссийская база вакансий "Работа в России" является федеральной государственной информационной системой, содержащей данные о возможностях трудоустройства. В настоящее время на портале представлены более 1,5 миллиона вакансий и 950 тысяч резюме соискателей.
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Комментарии4
Личный счет , Экономика , Роструд
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