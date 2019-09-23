Чубайс заинтересовался пенсионными накоплениями россиян

Чубайс решил, что делать с пенсионными накоплениями россиян

Пенсионным фондам следует разрешить инвестировать в стартапы. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил Анатолий Чубайс

В пятницу председатель правления «Роснано» прочел лекцию в Московском физико-техническом институте. В ходе нее он выразил глубокую убежденность в том, что негосударственные пенсионные фонды могут стать главным двигателем инноваций.

«Могут, должны и точно станут», — подчеркнул Чубайс.

Он назвал массу денег, которой обладают НПФ (более трех миллиардов рублей), огромной и посетовал на неспособность фондов инвестировать в венчурную индустрию — им это законодательно запрещено.

Это ограничение предправления «Роснано» назвал одной из основных причин низкого положения России в рейтинге конкурентоспособности в сфере инноваций — худшего среди развивающихся стран.

В этой связи Чубайс призвал позволить НПФ делать венчурные инвестиции, но не делать их бездумно, а разрешить вкладывать исключительно в венчурные фонды, а объем вложений ограничить.