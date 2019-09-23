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Чубайс решил, что делать с пенсионными накоплениями россиян 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Чубайс заинтересовался пенсионными накоплениями россиян
Фото: РИА Новости
Пенсионным фондам следует разрешить инвестировать в стартапы. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил Анатолий Чубайс.
В пятницу председатель правления «Роснано» прочел лекцию в Московском физико-техническом институте. В ходе нее он выразил глубокую убежденность в том, что негосударственные пенсионные фонды могут стать главным двигателем инноваций.
«Могут, должны и точно станут», — подчеркнул Чубайс.
Он назвал массу денег, которой обладают НПФ (более трех миллиардов рублей), огромной и посетовал на неспособность фондов инвестировать в венчурную индустрию — им это законодательно запрещено.
Это ограничение предправления «Роснано» назвал одной из основных причин низкого положения России в рейтинге конкурентоспособности в сфере инноваций — худшего среди развивающихся стран.
В этой связи Чубайс призвал позволить НПФ делать венчурные инвестиции, но не делать их бездумно, а разрешить вкладывать исключительно в венчурные фонды, а объем вложений ограничить.
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Личный счет , Анатолий Чубайс , Роснано
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