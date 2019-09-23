Налоговые выплаты клиентам НПФ предложили увеличить

Заплатят больше: «Пенсионный» налоговый вычет хотят изменить

Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) предложила внести поправки в налоговый кодекс для увеличения налогового вычета до 52 тысяч рублей. Об этом сообщает газета «Известия».

Минфин и По данным газеты, законопроект был направлен в Центробанк Минэкономразвития . В ассоциации уверены, что налоговые льготы помогут увеличить клиентскую базу НПО (негосударственного пенсионного обеспечения) более чем на 10%.

АНПФ предлагает утвердить две налоговые льготы: со 120 тысяч рублей до 400 тысяч рублей увеличить предельную базу для начисления налогового вычета, который «предоставляется в связи с уплатой пенсионных и страховых взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения» и освободить от уплаты НДФЛ «при получении негосударственных пенсий по договорам, заключенным в пользу членов семьи». Таким образом, налоговый вычет составит 52 тысяч рублей вместо выплачиваемых сейчас 15,6 тысяч рублей, отмечается в статье.

«Если предложения будут приняты, нынешние клиенты пенсионных фондов с высоким доходом — а таких порядка 5% — увеличат свои взносы не менее чем на 5%», — пояснил изданию представитель ассоциации Дмитрий Геркусов.

При этом опрошенные газетой эксперты указали на то, что налоговых поблажек мало для изменения ситуации с добровольными взносами на будущую пенсию.

«Гораздо эффективнее увеличить льготу для работодателей при софинансировании взносов, поскольку она более ценна», — уверен главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.