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Заплатят больше: «Пенсионный» налоговый вычет хотят изменить 

Рамблер + ещё 5 2 часа назад
Налоговые выплаты клиентам НПФ предложили увеличить
Фото: 360tv.ru
Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) предложила внести поправки в налоговый кодекс для увеличения налогового вычета до 52 тысяч рублей. Об этом сообщает газета «Известия».
По данным газеты, законопроект был направлен в Центробанк, Минфин и Минэкономразвития. В ассоциации уверены, что налоговые льготы помогут увеличить клиентскую базу НПО (негосударственного пенсионного обеспечения) более чем на 10%.
АНПФ предлагает утвердить две налоговые льготы: со 120 тысяч рублей до 400 тысяч рублей увеличить предельную базу для начисления налогового вычета, который «предоставляется в связи с уплатой пенсионных и страховых взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения» и освободить от уплаты НДФЛ «при получении негосударственных пенсий по договорам, заключенным в пользу членов семьи». Таким образом, налоговый вычет составит 52 тысяч рублей вместо выплачиваемых сейчас 15,6 тысяч рублей, отмечается в статье.
«Если предложения будут приняты, нынешние клиенты пенсионных фондов с высоким доходом — а таких порядка 5% — увеличат свои взносы не менее чем на 5%», — пояснил изданию представитель ассоциации Дмитрий Геркусов.
При этом опрошенные газетой эксперты указали на то, что налоговых поблажек мало для изменения ситуации с добровольными взносами на будущую пенсию.
«Гораздо эффективнее увеличить льготу для работодателей при софинансировании взносов, поскольку она более ценна», — уверен главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.
В свою очередь замдиректора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская отметила, что «главная причина небольшого охвата НПО — низкие доходы населения».
Ранее стало известно, что Следственный комитет России заподозрил крупное мошенничество с пенсиями россиян. По данным «Коммерсанта», следствие считает, что злоумышленники могли перевести пенсионные накопления 500 тысяч россиян в частные фонды без их ведома. Предполагаемый ущерб может составить миллиарды рублей.
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Личный счет , Оксана Синявская , Дмитрий Геркусов , Антон Табах , ВШЭ , СКР , Минэкономразвития , Минфин , Центральный банк России
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