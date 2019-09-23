Налоговые выплаты клиентам НПФ предложили увеличить

Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) предложила внести поправки в налоговый кодекс для увеличения налогового вычета до 52 тысяч рублей. Об этом сообщает газета «Известия».
По данным газеты, законопроект был направлен в Центробанк, Минфин и Минэкономразвития. В ассоциации уверены, что налоговые льготы помогут увеличить клиентскую базу НПО (негосударственного пенсионного обеспечения) более чем на 10%.
АНПФ предлагает утвердить две налоговые льготы: со 120 тысяч рублей до 400 тысяч рублей увеличить предельную базу для начисления налогового вычета, который «предоставляется в связи с уплатой пенсионных и страховых взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения» и освободить от уплаты НДФЛ «при получении негосударственных пенсий по договорам, заключенным в пользу членов семьи». Таким образом, налоговый вычет составит 52 тысяч рублей вместо выплачиваемых сейчас 15,6 тысяч рублей, отмечается в статье.
«Если предложения будут приняты, нынешние клиенты пенсионных фондов с высоким доходом — а таких порядка 5% — увеличат свои взносы не менее чем на 5%», — пояснил изданию представитель ассоциации Дмитрий Геркусов.
При этом опрошенные газетой эксперты указали на то, что налоговых поблажек мало для изменения ситуации с добровольными взносами на будущую пенсию.
«Гораздо эффективнее увеличить льготу для работодателей при софинансировании взносов, поскольку она более ценна», — уверен главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.
В свою очередь замдиректора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская отметила, что «главная причина небольшого охвата НПО — низкие доходы населения».
Ранее стало известно, что Следственный комитет России заподозрил крупное мошенничество с пенсиями россиян. По данным «Коммерсанта», следствие считает, что злоумышленники могли перевести пенсионные накопления 500 тысяч россиян в частные фонды без их ведома. Предполагаемый ущерб может составить миллиарды рублей.