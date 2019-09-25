Многодетные россияне смогут списать часть ипотеки

С 25 сентября многодетные россияне смогут уменьшить кредит по ипотеке

Новая государственная программа поддержки многодетных семей будет действовать до конца 2022 года.

С 25 сентября многодетные семьи могут подавать заявки на частичное списание ипотеки. Обращаться следует в банк. Уменьшить кредит можно на 450 тысяч рублей.

Право на такую компенсацию имеют супружеские пары, у которых в 2019 году появился третий ребенок. Рожденный или усыновленный — значения не имеет.

Это новая госпрограмма поддержки многодетных. Она будет действовать до конца 2022 года.