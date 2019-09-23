Число выданных новых кредитных карт выросло

НБКИ: количество выданных новых кредитных карт превысило 8 млн

Количество выданных новых кредитных карт в январе-августе 2019 года составило 8,05 млн единиц, увеличившись на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом говорится в сообщении Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выдача новых кредитных карт в августе составила 1,07 млн ед.

Самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах РФ было отмечено в Москве (521,6 тыс. ед.), Московской области (411,9 тыс. ед.), Краснодарском крае (317,3 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (295,0 тыс. ед.), Свердловской области (244,2 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (235,5 тыс. ед.).

Самая серьезная динамика роста выдачи новых кредитных карт была зафиксирована в Республике Крым (+34,8%), Ханты-Мансийском АО (+30,3%), Московской области (+24,3%), а также в Краснодарском (+23,8%) и Ставропольском (+23,3%) краях. В Москве и Санкт-Петербурге рост составил 23,2% и 22,8% соответственно.

Сокращение выдачи новых кредитных карт было отмечено только в Кемеровской области (-0,8%).