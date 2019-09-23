Процедуру банкротства граждан предложили упростить

Граждан могут разрешить признавать банкротами во внесудебном порядке. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям отправил в рассылку по министерствам и ведомствам.

Авторами документа выступили депутаты Государственной Думы во главе с председателем комитета Николаем Николаевым

Законопроектом устанавливается, что сопровождение внесудебного порядка банкротства физического лица возлагается на арбитражного управляющего, который будет проверять соответствие гражданина предъявляемым законом требованиям. Далее данные о возбуждении внесудебного порядка банкротства будут размещены в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Как отмечают авторы документа, последствия возбуждения внесудебного порядка сопоставимы с последствиями введения реструктуризации долгов. Так, например, будет прекращено начисление неустоек и иных финансовых санкций, а также процентов по всем обязательствам гражданина. При этом в течение года кредиторы и уполномоченные органы смогут подать заявление о признании должника банкротом в суд в общем порядке.

Соответствующий срок необходим для улучшения жизненной ситуации гражданина, поиска более высокооплачиваемой работы или вступления в наследство. В случае возникновения указанных обстоятельств необходимо будет сообщить арбитражному управляющему, своим кредиторам, и внесудебный порядок прекратится. В ином случае внесудебный порядок через год завершится наступлением банкротства гражданина.

Законопроектом предусматривается бесплатность сопровождения соответствующего порядка для россиян. Вознаграждение арбитражному управляющему, а также возмещение его расходов на публикацию в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве возлагаются на фонд поддержки внесудебного банкротства граждан. Этот фонд формируется национальным объединением саморегулируемых организаций (СРО) арбитражных управляющих.

Планируется, что процесс банкротства будут сопровождать только арбитражные управляющие, которые состоят в саморегулируемой организации и являются членами национального объединения саморегулируемых организаций. Порядок и сроки выплаты вознаграждения и возмещения расходов также устанавливается национальным объединением саморегулируемых организаций.