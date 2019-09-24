«Поставим раком»: как добивают бюджетников

С 1 октября зарплата федеральных бюджетников, на которых не распространяются «майские указы» президента, повысится на 4,3%. За счет федерального бюджета. То есть ровно на уровень инфляции. Это не касается муниципальных учреждений, — они должны изыскивать средства на повышение в своих закромах. Тем временем многие бюджетники продолжают жаловаться на низкие зарплаты, не соответствующие никаким «майским указам». И что им отвечает руководство?

А начальство — например, заведующая медчасти станции скорой помощи Саткинского района Челябинской области — обещала тут на днях силами главврача «поставить вас всех раком» в ответ на жалобу рядовых медиков на низкую зарплату. Это после того, как 19 сентября более 40 сотрудников скорой помощи написали жалобу главврачу с требованием объяснить, почему у них убрали стимулирующие выплаты. В результате таких манипуляций, когда оклад формально подняли, но стимулирующие выплаты урезали аж на 80%, в сумме по итогам месяца медики получают около 15 тысяч рублей.

Между тем с прошлого года, средняя зарплата врачей должна составлять 200% от средней по региону, а зарплата медперсонала — не менее 100%. Средняя зарплата по Челябинской области составляет сейчас примерно 36,5 тыс. рублей. Как-то «не сходится». Причем сильно.

А все потому, что применительно к врачам, как и ко всем прочим бюджетникам, работают два верных метода. Первый — статистические манипуляции. Второй — измерения показателей по принципу «средней температуры по больнице».

Для того, чтобы подтянуть статистику на бумаге до требуемых «майскими указами» параметров, власти пускаются во все статистические тяжкие. Проводят сокращения, укрупнения и «оптимизации», переводят на полставки и т.д. В результате таких «оптимизаций» в настоящее время, по данным самого Минздрава, нехватка врачей в системе первичной медико-санитарной помощи в стране достигла 25 тыс. специалистов, а в сегменте среднего медперсонала не хватает 130 тыс. человек. Это при том, что всего в системе здравоохранения работает более 305 тыс. врачей.

В качестве «исправительной меры» Минздрав вынашивает мысль резко усложнить переход врачей-специалистов в частные клиники, а также затруднить жизнь самим этим клиникам, обложив их двойным лицензированием. Осталось только еще воспеть славу крепостному праву. Результат можно предсказать уже сейчас: бегство медиков от нищих зарплат не снизится, зато цены в частных клиниках повысятся. В том числе с учетом «коррупционной маржи» чиновникам от медицины.

То же самое происходит и в образовании. Разве вы не заметили, что ваши дети учатся теперь все чаще в огромных «комплексах», даже не школах, причем в классах по 30-35 человек. Тогда как во всем мире давно признано, что класс численностью более 20-22 человек — толком и необучаем, и неуправляем. Учителя тоже берут в массовом порядке переработки, им некогда заниматься профессиональным самосовершенствованием, они представляют собой загнанных лошадей, на которых взгромоздили еще и тонны бумажной отчетности сродни кафкианской.

При этом у тех же врачей так называемая «гарантированная» часть оклада составляет лишь в среднем 55%. Это еще лучше, чем сравнительно недавно, когда она была 30% по стране. Но все равно представьте, что, скажем, где-нибудь в Америке или Германии с врачом заключают контракт на одну сумму, а платят ему только половину от нее. Дикость? Нет, наша норма, ставящая медиков в положение бесправно-зависимых от медицинских начальников. Тех же главврачей, в руках которых находится в распоряжении те самые надбавки и стимулирующие выплаты. То есть в государственной (!) системе здравоохранения, по сути, узаконены нравы «дикого капитализма».

По принципу — «хочу плачу, хочу — не плачу, а не нравится — пошел вон на улицу».

Но и это еще не все. То самое формальное соответствие вышеупомянутым «майским указам» зачастую достигается также во многом за счет того, что среднюю зарплату считают, как «среднюю температуру по больнице». То есть она относительно высокая еще и за счет сверхвысоких зарплат медицинского начальства. Факт этот признается и на уровне Минздрава, отсюда предложение (пока как мечта) зафиксировать гарантированную оплату врачей на уровне 170% (все равно не 200%, заметим) от средней по региону.

Главврачи получают во много раз больше рядовых медиков. С 2017 года был на законодательном уровне зафиксирован предельный разрыв для руководителей всех бюджетных учреждений (главврачей тоже) — не более 8 раз от средней по условной «больнице».

Однако и такой разрыв неприлично велик, он присущ