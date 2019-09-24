Без дохода: банки возьмут деньги за вклады россиян

Без дохода: банки возьмут деньги за вклады в евро

Банк России планирует дать кредитным организациям возможность устанавливать отрицательные ставки по валютным депозитам в России. То есть за то, что у клиента будет открыт вклад в банке в валюте, человек должен будет заплатить комиссию, сходную по размеру аренды сейфовой ячейки. При этом мера не заставит тех вкладчиков, которых хранят средства в валюте, перевести их в рубли, признают эксперты.

Центробанк может дать право банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам.

«Этот вопрос сейчас обсуждается, но решение еще не принято», — заявила глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова на конференции Fitch Ratings 2019.

Так она прокомментировала возможность появления в отечественной финансовой системе отрицательных ставок. Речь идет, в первую очередь, о вкладах в евро.

По словам Даниловой, крупные банки столкнулись с проблемой — у них большой объем привлечения клиентских средств в валюте. Финансовые организации после резкого обесценения курса рубля в 2014 году практически перестали выдавать кредиты в валюте, поэтому девать накопленную валютную ликвидность им некуда. В итоге они вынуждены средства клиентов размещать на счетах в европейских банках, и нашим банкам приходится платить за ведение таких депозитов — из собственных средств.

Доходности по государственным облигациям Германии на горизонте до 15 лет находятся в отрицательной зоне в диапазоне от минус 0,75 до минус 0,10%. А ставки денежного рынка еврозоны также пребывают в отрицательной области от минус 0,40% до минус 0,10% на горизонте до 7 лет. Таким образом, банки вынуждены искать выход из сложившейся ситуации, то есть ограничивать приток средств в депозиты и счета в евро ввиду отсутствия тех ниш, куда можно направить эти средства.

Но разрешение банкам на открытие вкладов под отрицательную доходность требует существенного изменения российского финансового законодательства, отметила Данилова. Правда, сам Банк России не обладает законодательной инициативой, но поправки в закон «О банках и банковской деятельности» могло бы внести правительство.

Между тем две недели назад в опубликованном на сайте ЦБ «Обзоре рисков финансовых рынков» Банк России обратил внимание на тот факт, что российские банки могут получить убытки в результате операций привлечения и размещения средств в европейской валюте. Это «оказывает неблагоприятное влияние на чистые процентные доходы и возможности генерации прибыли».

Впрочем, банки имеют право просто убрать из своей линейки депозитов вклады в евро. Именно по этому пути пошли многие банки — в их отделениях и на сайтах не увидишь опции «открыть вклад в евро».

«Возможность отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте обсуждается участниками рынка уже достаточно давно, но в последнее время эти обсуждения вошли в активную фазу», — заявила в беседе с «Газета.Ru» управляющий Санкт-Петербургским филиалом Росгосстрахбанка Елена Веревочкина.

По ее словам, очень вероятно, что в перспективе эти обсуждения выльются в конкретные решения, которые раньше воспринимались рынком исключительно как гипотетические. Более того, экономическая нецелесообразность привлечения средств граждан в иностранной валюте привела некоторые банки к идее в принципе отказаться от вкладов в валюте, отмечает эксперт.

А для того, чтобы люди больше не вносили на счета и не переводили средства в евро из других банков, кредитные организации могут взимать с клиентов плату за хранение средств в европейской валюте на своих счетах.

Так, например, начиная с 1 августа 2019 года уже два банка вводят ежемесячную комиссию за ведение текущих счетов физических лиц в евро. Размер комиссии зависит от суммы среднемесячного остатка по всем текущим и карточным счетам клиента в евро.

«Однако совершенно очевидно, что отказ от вкладов в валюте — это не выход, ведь валютные накопления граждан не уменьшаются. Другими словами, есть категория граждан и организаций, которых уже давно не смущают минимальные ставки по валютным депозитам — они их используют как инструмент «защиты капитала» от валютных рисков и девальвационных скачков», — говорит Веревочкина.

Такой подход, кстати, сейчас практикуется в кредитных организациях большинства европейских стран. То есть официально ставка не объявляется, но банк берет за хранение денег на счету определенную плату, в зависимости от суммы — например, 5 евро за каждые 10 тыс. евро на счете.

Конечно же, если ЦБ позволит банкам вводить отрицательные ставки в евро — это будет историческое решение, говорит Веревочкина. Но глобальная повестка по части смягчения денежно-кредитных политик в Европе и США говорит о том, что введение отрицательных ставок по валютным депозитам в России станет реальностью в ближайшем будущем.