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Где в России самая большая пенсия 

Рамблер + ещё 8 2 часа назад
Где в России самая большая пенсия
Фото: globallookpress.com
Самая большая пенсия в России на Чукотке, пишут «Известия».
Издание ознакомилось с бюллетенем Росстата «Статистическое обозрение» по итогам первого полугодия 2019 года. Сведения о размере пенсий служба получила от Пенсионного фонда России.
Согласно им, средняя пенсия в стране — 14,2 тысячи рублей в месяц. Это на 6% больше, чем было в январе-июне 2018-го.
Регионом, в котором пенсионеры получают наибольшую выплату, оказался Чукотский автономный округ — в среднем 24,3 тысячи.
В тройку регионов-лидеров по размеру пенсии вошли Магаданская область (21,5 тысячи) и Камчатский край (21,2 тысячи), в пятерку — Мурманская область (19 тысяч) и Якутия (18,9 тысячи).
Год назад лидерами рейтинга были те же регионы. Тот факт, что все они северные, в ПФР назвали традиционным, а объяснили тем, что размер пенсии там устанавливается с учетом повышающих коэффициентов. Тот факт, что антилидеры рейтинга входят в состав Северо-Кавказского федерального округа либо граничат с ним, в фонде не объяснили.
Наименьшей пенсия в первой половине года была в Ингушетии (12,1 тысячи), Калмыкии (12 тысяч), Карачаево-Черкесии (11,9 тысяч), Кабардино-Балкарии (11,1 тысячи) и Дагестане (10,9 тысячи).
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Личный счет , Росстат , Пенсионный фонд РФ , газета "Известия"
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