Где в России самая большая пенсия

Самая большая пенсия в России на Чукотке, пишут «Известия».

Издание ознакомилось с бюллетенем Росстата «Статистическое обозрение» по итогам первого полугодия 2019 года. Сведения о размере пенсий служба получила от Пенсионного фонда России

Согласно им, средняя пенсия в стране — 14,2 тысячи рублей в месяц. Это на 6% больше, чем было в январе-июне 2018-го.

Регионом, в котором пенсионеры получают наибольшую выплату, оказался Чукотский автономный округ — в среднем 24,3 тысячи.

В тройку регионов-лидеров по размеру пенсии вошли Магаданская область (21,5 тысячи) и Камчатский край (21,2 тысячи), в пятерку — Мурманская область (19 тысяч) и Якутия (18,9 тысячи).

Год назад лидерами рейтинга были те же регионы. Тот факт, что все они северные, в ПФР назвали традиционным, а объяснили тем, что размер пенсии там устанавливается с учетом повышающих коэффициентов. Тот факт, что антилидеры рейтинга входят в состав Северо-Кавказского федерального округа либо граничат с ним, в фонде не объяснили.

Наименьшей пенсия в первой половине года была в Ингушетии (12,1 тысячи), Калмыкии (12 тысяч), Карачаево-Черкесии (11,9 тысяч), Кабардино-Балкарии (11,1 тысячи) и Дагестане (10,9 тысячи).