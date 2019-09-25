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Бедность по старости: где пенсионерам не доплачивают 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Где в России пенсионерам не доплачивают
Фото: Газета.Ru
Росстат назвал размер средних пенсий в регионах России со ссылкой на данные от Пенсионного фонда России. Традиционно первые строчки по самым низким соцвыплатам приходятся на республики Северного Кавказа. Эти районы также характерны высокой безработицей и низкими средними зарплатами. Самые высокие пенсии предсказуемо получают жители крайнего Севера — из-за доплат в силу сурового климата. Однако даже таких денег не хватает на то, чтобы прожить в России.
Самые низкие пенсии получают жители северо-кавказских республик. Об этом сообщили в ТАСС, которые ознакомились с данными Пенсионного фонда России о средней пенсии в регионах. Они были представлены ведомством для журнала «Статистическое обозрение» за первое полугодие 2019 года. Он публикуется на сайте Росстата.
Самые маленькие пенсии получают в Дагестане — 10 922 тыс. рублей. А также в Кабардино-Балкарии (11 тыс.), Карачаево-Черкесии (11,9 тыс.), Калмыкии (12 тыс.) и Ингушетии (12,1 тыс.). При этом пятерка антилидеров не поменялась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Общероссийский прожиточный минимум для пенсионеров в 2019 году во втором квартале 2019 года установлен Минтрудом в размере 9 236 рублей. Однако цифры отличаются по регионам. Так, например, в регионе-антилидере Дагестане прожиточный минимум пенсионера во втором квартале текущего года составил и вовсе 7 956 рублей, в Ингушетии еще меньше— 7 899 рублей. В Кабардино-Балкарии — 9 565 руб (за первый квартал), в Карачаево-Черкессии — 7 931 рублей (первый квартал 2019-го).
Часть жителей получает значительно меньший размер социальных выплат, чем в целом по стране. Так в России средний размер пенсий во втором квартале 2019 года составил 14 150 рублей, следует из данных Росстата. Ведомство опирается на информацию полученную, от Пенсионного фонда России.
Между тем пенсии сопоставимы с половиной средней зарплаты в регионе, сказал «Известиям» председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. Но северо-кавказские республики не могут похвастаться высокими зарплатами.
Например, по официальным данным, самые низкие заработки у жители Чечни, где в июне 2019-го среднемесячная номинальная зарплата составила 27,4 тыс. рублей.
Напомним, что на размер выплат при выходе на пенсию оказывают влияние в том числе продолжительность стажа, размер оклада и повышающие коэффициенты.
Традиционно самые высокие пенсии начисляют жителям Севера России. В данных регионах к пенсии добавляют повышающий коэффициент — за работу в особо тяжелых климатических условиях, к которым в нашей стране относят как раз районы крайнего Севера. Перечень таких районов утверждается правительством России.
Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа. В среднем выплаты составляют 24,3 тысячи рублей. То есть значительно выше прожиточного минимума пенсионера. Магаданская область — на втором месте. Здесь пенсионное пособие выделяется в размере 21,6 тысяча рублей. Немногим меньше получают пенсионеры, проживающие в Мурманской области, Якутии и Камчатском крае.
Однако даже таких относительно высоких социальных выплат не хватает для приемлемой жизни. Ранее в сентябре уровень дохода для комфортной жизни после выхода на пенсию указали в негосударственном пенсионном фонде (НПФ) Сбербанка.
Обеспечить комфортный уровень жизни в зрелом возрасте возможно, сохранив по окончании трудовой деятельности доход на уровне 80-100% от зарплаты, указывалось в исследовании фонда. Для этого был проведен опрос.
После выхода на пенсию россиянам зачастую приходится экономить, потому как ежемесячный доход после окончания трудовой деятельности ощутимо снижается, указывали исследователи. Так, 72% респондентов НПФ рассказали, что их доход после выхода на пенсию сократился в 1,5 раза и более. Из-за этого 82% опрошенных снижают расходы, при этом более половины — 64% — не могут позволить себе сделать ранее запланированные крупные траты.
При этом, даже средняя по России пенсия в размере 14 тыс. рублей не может гарантировать пожилым гражданам безбедную старость, подтверждают и аудиторы Счетной палаты РФ. По словам аудитора ведомства Светланы Орловой, при таких выплатах пенсионеры могут потратить на продукты не более 200 рублей в день. Нехитрый подсчет расходов, таких как оплата ЖКХ, приобретение жизненно необходимых лекарств, а также расходы на предметы личной гигиены, говорит о значительных тратах пенсионеров. «В итоге на питание, если еще учитывать, что пенсионеры не тратят деньги на обувь и одежду, у них остается всего 6 тыс. рублей, или 200 рублей в день», — указывали в Счетной палате, ссылаясь на собственное исследование.
Правительство пытается решить проблему по-своему. Ранее Минфин назвал срок перехода на новую систему накопительных пенсий, которая, по их словам, может стать «подушкой безопасности» для пенсионеров. Ведомство планирует запустить новую систему накопительных пенсий уже с 2021 года. Она создана вместо прежней версии индивидуального пенсионного капитала и должна сформировать новые источники пенсионного дохода за счет личных взносов. При этом привлекать россиян к накоплению будущей пенсии ведомство обещает исключительно на «добровольной» основе. До 30 сентября продлится публичное обсуждение данной инициативе, заявляли ранее в Минфине.
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Личный счет , Статьи , Валерий Рязанский , Росстат , Минтруд , Пенсионный фонд РФ , Сбербанк России , Счетная палата , Правительство РФ , Минфин , газета "Известия"
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