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Россияне задолжали за ЖКХ 800 миллиардов рублей 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Россияне задолжали за ЖКХ 800 миллиардов рублей
Фото: РИА Новости
Совокупная задолженность россиян за оплату жилищно-коммунальных услуг составляет 800 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Такую статистику в ходе совещания с членами правительства представил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.
«Бюджетные организации задолжали 60 миллиардов, промышленные и прочие предприятия — 434 миллиарда рублей», — добавил министр.
В ноябре 2018-го Минстрой России сообщал о 750-миллиардной задолженности населения перед ресурсоснабжающими организациями.
Как ранее подсчитали аналитики компании FinExpertiza, за 12 месяцев 2018 года совокупная задолженность россиян за услуги ЖКХ выросла на 121 миллиард рублей. Тройку регионов с максимальным объемом коммунальных долгов составили Чукотский автономный округ, Ингушетия и Мурманская область. На душу населения в этих регионах пришлось по 4,4 тысячи, 4 тысячи и 3 тысячи рублей долга за ЖКУ соответственно.
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Комментарии
Личный счет , Владимир Якушев , Минстрой
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