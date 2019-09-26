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Россияне стали охотнее платить за онлайн-развлечения 

360tv.ru + ещё 4 5 часов назад
Россияне стали охотнее платить за онлайн-развлечения
Фото: 360tv.ru
Платежный сервис QIWI провел исследование, в ходе которого выяснилось, что за последний год жители России стали чаще оплачивать доступ к любимым сериалам и приобретать другой развлекательный контент. Об этом сообщило РИА «Новости».
С сентября 2018 года у россиян увеличилось количество онлайн-подписок на 69,7%. Они стали в среднем больше платить за онлайн-развлечения на 65,3%.
«Общая сумма потраченных на эту статью расходов средств пользователей в сентябре на 23 число увеличилась на 30,1% по сравнению с сентябрем 2018», — отметили специалисты сервиса.
В исследовании сказано, что за год прирост в сегменте цифровых развлечений и контента составил около 45%. Эксперты убеждены: пользователи стали охотнее покупать подобную услугу. По мнению исследователей, осенью и зимой показатели продолжат свой рост, так как холодная погода заставляет сидеть дома, развлекая себя онлайн-контентом.
Также исследование показало, что россияне готовы платить за digital entertainment больше, если они почувствуют простоту и доступность форм и способов оплаты.
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Личный счет , Qiwi
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