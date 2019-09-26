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В Госдуме оценили идею платить «домохозяйкам» 

Lenta.ru + ещё 10 55 минут назад
В Госдуме оценили идею платить «домохозяйкам»
Фото: globallookpress.com
Идея узаконить профессию «домохозяйка» и платить таким работникам зарплату на уровне прожиточного минимума выглядит привлекательной, но не слишком реальной. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает агентство «Москва».
Комментируя петицию на сайте «Российская общественная инициатива», депутат заметил, что не следует забывать о гендерном равенстве. Ведь бывает, что мать продолжает работать, а отец ухаживает за ребенком.
Нилов напомнил, что граждане, находящиеся в таком отпуске, не испытывают дискриминации в вопросе стажа для начисления пенсии. Они, как и работники, получают страховые баллы, если ребенку меньше трех лет. Поэтому, уверен депутат, следует решать проблему с нехваткой детских садов в российских регионах, чтобы женщины могли работать.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов, в свою очередь, обвинил многих домохозяек в том, что они «не вылетают из-за границы, с отдыха». Вместо узаконивания статуса «домохозяйка» он предложил ввести наказание за тунеядство, как в Советском Союзе.
Авторы петиции по поводу домохозяек предложили приравнять их к остальным профессиям, а время, проведенное в таком статусе, заносить в трудовую книжку с начислением стажа. За десять дней с момента публикации инициативы ее поддержали 396 человек, против выступили 374. Чтобы власти ее рассмотрели, идея должна к 15 сентября 2020 года набрать 100 тысяч голосов.
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Комментарии
Личный счет , Сергей Вострецов , Ярослав Нилов , Госдума , АГН "Москва"
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