Чем грозит введение платы за хранение долларов

«Газета.ру» раскритиковала инициативу по введению отрицательных ставок за хранение валюты на банковских счетах. По версии газеты, такая мера может привести к массовому оттоку вкладов, а также подорвать доверие россиян к банковской системе и рублю.

Ранее глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова заявила, что регулятор изучает возможность ввода таких ставок.

Отрицательные ставки означают, что человек, отдающий собственные деньги в банк, будет доплачивать за их хранение. Их просят ввести крупные банки, столкнувшиеся с проблемой роста привлеченных средств. Банкам приходится размещать средства за границей в иностранных кредитных организациях с ущербом для себя.

В сентябре Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил процентную ставку по депозитам до минус 0,5 процента. Крупные банки из РФ, привлекающие валютные вклады, вынуждены размещать эти деньги и другие свои валютные запасы в европейских банках под отрицательный процент и уходить в убыток, отмечает «Газета.ру». В США ставки по долларовым вкладам тоже близки к нулевым.

«Хранят валюту в западных банках наши кредитные организации потому, что им так надежнее. При этом в ЕС для валютных вкладов с отрицательной ставкой есть налоговые льготы, иначе дураков хранить деньги под минусовой процент не будет», — отмечает издание.

О необходимости налоговых льгот в случае введения таких ставок уже заявили в Минфине

«Газета.ру» обратила внимание, что в ЕС отрицательные ставки ввели при инфляции в районе 1,5 процента, а в России инфляция в лучшем случае будет четырёхпроцентной. Жители ЕС в целом обеспеченнее россиян, у многих из них есть накопления, тогда как в России более 20 миллионов человек (по оценкам Росстата ) живут за чертой бедности и не имеют накоплений вообще.

«Газета.ру» назвала банковские вклады главным доказательством доверия россиян не только банкам, но и самому государству.

«Если народ начнет массово забирать деньги со вкладов, это будет куда более сильным ударом по стабильности в стране, чем любые уличные акции оппозиции и любое самое «умное голосование», — подчеркнуло издание.

По версии «Газеты.ру», после экономических потрясений россияне стали больше доверять доллару, а «насильственная дедолларизация» может ввергнуть население в панику.