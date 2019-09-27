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Чем грозит введение платы за хранение долларов 

Рамблер 12 минут назад
«Газета.ру» раскритиковала инициативу по введению отрицательных ставок за хранение валюты на банковских счетах. По версии газеты, такая мера может привести к массовому оттоку вкладов, а также подорвать доверие россиян к банковской системе и рублю.
Ранее глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова заявила, что регулятор изучает возможность ввода таких ставок.
Отрицательные ставки означают, что человек, отдающий собственные деньги в банк, будет доплачивать за их хранение. Их просят ввести крупные банки, столкнувшиеся с проблемой роста привлеченных средств. Банкам приходится размещать средства за границей в иностранных кредитных организациях с ущербом для себя.
В сентябре Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил процентную ставку по депозитам до минус 0,5 процента. Крупные банки из РФ, привлекающие валютные вклады, вынуждены размещать эти деньги и другие свои валютные запасы в европейских банках под отрицательный процент и уходить в убыток, отмечает «Газета.ру». В США ставки по долларовым вкладам тоже близки к нулевым.
«Хранят валюту в западных банках наши кредитные организации потому, что им так надежнее. При этом в ЕС для валютных вкладов с отрицательной ставкой есть налоговые льготы, иначе дураков хранить деньги под минусовой процент не будет», — отмечает издание.
О необходимости налоговых льгот в случае введения таких ставок уже заявили в Минфине.
«Газета.ру» обратила внимание, что в ЕС отрицательные ставки ввели при инфляции в районе 1,5 процента, а в России инфляция в лучшем случае будет четырёхпроцентной. Жители ЕС в целом обеспеченнее россиян, у многих из них есть накопления, тогда как в России более 20 миллионов человек (по оценкам Росстата) живут за чертой бедности и не имеют накоплений вообще.
«Газета.ру» назвала банковские вклады главным доказательством доверия россиян не только банкам, но и самому государству.
«Если народ начнет массово забирать деньги со вкладов, это будет куда более сильным ударом по стабильности в стране, чем любые уличные акции оппозиции и любое самое «умное голосование», — подчеркнуло издание.
По версии «Газеты.ру», после экономических потрясений россияне стали больше доверять доллару, а «насильственная дедолларизация» может ввергнуть население в панику.
Вице-президент «РФИ банка» Елена Чижевская в комментарии «Известиям» заявила, что вероятность введения отрицательных ставок велика. По ее мнению, это коснется депозитов в евро, от которых банки отказываются с середины лет. Чижевская подчеркнула, что многие вкладчики уже перевели накопления в другую валюту.
Комментарии1245
Личный счет , Видео , Рынки , Экономика , Елизавета Данилова , Росстат , ЕС , Минфин , Центральный банк России , ЕЦБ , Газета.Ru , газета "Известия"
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