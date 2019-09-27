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В России нашли способ заставить должников платить за ЖКХ 

Рамблер + ещё 4 46 минут назад
Россиян оцифруют и заставят платить за ЖКХ
Фото: РИА Новости
Российские власти планируют создать единую базу плательщиков ЖКХ, благодаря которой управляющим компаниями станет легче привлекать должников к ответственности. Об этом пишут «Известия».
По данным газеты, идею создания базы Минстрой обсуждает с депутатами Госдумы. Запустить ее планируют к апрелю 2020 года.
База понадобилась, так как у структур ЖКХ нет полной информации о жильцах. С 1 октября вступит в силу закон, не позволяющий подавать иск в Арбитражный суд без указания идентификаторов ответчика (СНИЛС, серия и номер паспорта, ИНН). Дополнительные данные необходимы, чтобы исключить случаи, когда добросовестного плательщика ошибочно принимают за должника.
При этом суды и после 1 октября продолжат принимать иски ЖКХ с неполной информацией об ответчике, для этого ввели отсрочку на полгода — за этот срок как раз должна быть созданы база.
По задумке, новой системой смогут бесплатно пользоваться управляющие компании (УК), ресурсоснабжающие организации, региональные операторы по капремонту и сбору мусора. Новую систему могут интегрировать в уже существующую ГИС ЖКХ, где есть реестры лицензий УК, списки объектов жилищного фонда и личные кабинеты плательщиков.
Раньше УК хранили данные о жильцах в бумажном виде, но с появлением электронного документооборота эту практику отменили. Глава ассоциации НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая рассказала, что УК «по инерции» пользуются старыми данными, хотя сведения могли устареть.
Коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим назвала эту ситуацию «подарочной анонимностью» для злостных неплательщиков, которые знают, что без их согласия УК не могут получить их персональные данные.
Глава GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк подчеркнул, что до запуска системы необходимо позаботиться о защите персональных данных граждан: не только технически, но и ввести меры ответственности для сотрудников сферы ЖКХ, которые решат незаконно воспользоваться данными.
К домам должников по ЖКХ привозят «пирамиды позора»
Комментарии10
Личный счет , Другое , Дмитрий Лесняк , Госдума , Минстрой , газета "Известия"
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