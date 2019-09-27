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У россиян не нашли денег на старость 

Lenta.ru + ещё 6 3 часа назад
У россиян не нашли денег на старость
Фото: Сергей Венявский / РИА Новости
Пока у россиян нет необходимого количества накоплений, чтобы в стране в полную силу заработал законопроект о гарантированном пенсионном продукте, предложенный Минфином. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.
«На мой взгляд, сейчас значительная часть населения имеет доходы, из которых им просто нечего выделять на увеличение пенсионного обеспечения в будущем», — указала Матвиенко и одновременно напомнила, что практика увеличения пенсий за счет личных накоплений довольно распространена в мире.
О разработке законопроекта о новой системе добровольных накоплений стало известно в начале сентября. Основной посыл состоит в добровольном порядке присоединения граждан к системе накопления. Государство, в свою очередь, обещает гарантию сохранности сбережений со стороны государства, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для россиян. Предполагается, что эта система может заработать с 2021 года.
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Комментарии3
Личный счет , Экономика , Валентина Матвиенко , Совет Федерации , Минфин , РИА Новости
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