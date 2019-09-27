У россиян не нашли денег на старость

Пока у россиян нет необходимого количества накоплений, чтобы в стране в полную силу заработал законопроект о гарантированном пенсионном продукте, предложенный Минфином . Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко , передает РИА Новости.

«На мой взгляд, сейчас значительная часть населения имеет доходы, из которых им просто нечего выделять на увеличение пенсионного обеспечения в будущем», — указала Матвиенко и одновременно напомнила, что практика увеличения пенсий за счет личных накоплений довольно распространена в мире.

О разработке законопроекта о новой системе добровольных накоплений стало известно в начале сентября. Основной посыл состоит в добровольном порядке присоединения граждан к системе накопления. Государство, в свою очередь, обещает гарантию сохранности сбережений со стороны государства, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для россиян. Предполагается, что эта система может заработать с 2021 года.