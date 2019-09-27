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Россия может отказаться от трудового стажа на бумаге 

Национальная Служба Новостей + ещё 1 22 минуты назад
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что с 2020 года при получении государственных услуг пропадет необходимость в подтверждении трудового стажа документами на бумажном носители, пишут РИА Новости.
В Думе объяснили перевод учета трудовой деятельности в электронную форму По словам вице-премьера, подобные сведения станут доступны сотруднику госучреждения через систему электронного документооборота. Об этом она заявила в ходе Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при Правительстве России.
НСН ранее писала, что 17 сентября Государственная Дума приняла в первом чтении документ, который предлагает замену трудовых книжек на электронные с 2021 года.
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Личный счет , Видео , Татьяна Голикова , Госдума , Правительство РФ , РИА Новости
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