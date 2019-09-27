Россия может отказаться от трудового стажа на бумаге

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что с 2020 года при получении государственных услуг пропадет необходимость в подтверждении трудового стажа документами на бумажном носители, пишут РИА Новости. Думе объяснили перевод учета трудовой деятельности в электронную форму По словам вице-премьера, подобные сведения станут доступны сотруднику госучреждения через систему электронного документооборота. Об этом она заявила в ходе Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при Правительстве России НСН ранее писала, что 17 сентября Государственная Дума приняла в первом чтении документ, который предлагает замену трудовых книжек на электронные с 2021 года.