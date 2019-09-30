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Сбербанк снизил ставки по ипотеке 

Рамблер 14 минут назад
Сбербанк объявил об уменьшении ставок по ипотечным кредитам, сообщает ТАСС. С 1 октября снижение составит в среднем 0,3 процентных пункта.
«Сбербанк сообщает о снижении процентных ставок по ипотечным кредитам, заявки на которые будут поданы с 01.10.2019. Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,3% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 8,8%», — приводит агентство информацию из пресс-релиза компании.
Нововведение не коснётся ставок по программе «Военная ипотека». В остальных случаях: приобретение жилья в готовых и строящихся объектах, строительство жилого дома, покупка загородной недвижимости, гаража или машино-места и др. — снижение составит в среднем 0,3 процентного пункта. Кроме того с 1 октября Сбербанк предоставит возможность клиентам других банков рефинансировать ипотечные кредиты по ставке от 9,5%.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о запуске на Дальнем Востоке специальной ипотечной программы, в рамках которой молодые семьи смогут получить кредит на жилье под два процента годовых. По словам главы государства, инициатива будет распространяться на первичный рынок жилья, в том числе на строительство индивидуальных домов для россиян, получивших дальневосточный гектар.
Комментарии25
Личный счет , Видео , Компании , Недвижимость , Владимир Путин , Сбербанк России , ИТАР-ТАСС
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