«Спрос на рубли должен вырасти»: почему в России могут быть введены отрицательные ставки по валютным вкладам

С начала года в России заметно снизились ставки по банковским валютным вкладам. При этом в ЦБ допускают, что проценты по депозитам могут стать отрицательными — то есть гражданам придётся доплачивать за хранение денег в банках. Эксперты предполагают, что уход ставок в минус усилит процесс дедолларизации экономики и позитивно скажется на рубле.

Согласно последним данным Центробанка, с января по июль средняя максимальная ставка по долларовым вкладам в 30 крупнейших банках страны уменьшилась с 3,36% до 1,99% годовых. По депозитам в евро показатель упал почти вдвое — с 0,65% до 0,36% годовых.

Опрошенные RT эксперты объяснили такую ситуацию тенденциями на мировом финансовом рынке. На сегодняшний день центральные банки многих стран снижают ключевые ставки, и, следовательно, проценты по денежным вкладам в этих государствах тоже падают.

Более того, сейчас Центробанк изучает возможность и разрешить кредитным организациям вводить отрицательные процентные ставки по валютным вкладам. Об этом ранее заявила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова

«Крупные банки выдвигают такие предложения. Они столкнулись с такой проблемой, что у них растут привлечённые средства, и они вынуждены их размещать за границей в иностранных банках с ущербом для себя», — цитирует «Интерфакс» Елизавету Данилову.

Работу российских банков осложнило распространение практики нулевых и отрицательных процентных ставок, которую традиционно используют для ускорения роста экономики. В последние годы её активно применяют в Европе и Японии. Более того, после возросших рисков рецессии в Штатах Дональд Трамп также заявил о необходимости снизить процентную ставку в США «до нуля или ниже».

Растущая популярность отрицательных ставок привела к тому, что вклады российских банков за рубежом стали убыточными. В первую очередь речь идёт о Европе, где ставка по депозитам составляет минус 0,5% годовых. Об этом в интервью RT рассказал шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«Согласно российскому законодательству, банки обязаны предоставить клиентам по вкладам пусть самый минимальный, но положительный процент. В итоге получается, что банк платит дважды: и своим клиентам, и европейским банкам за поддержание средств на своих корреспондентских счетах в Европе из-за отрицательных ставок», — пояснил Пушкарёв.

Другими словами, российские банки предоставляют своим клиентам условия лучше, чем имеют сами при размещении вкладов в евро, и поэтому работают себе в убыток. В результате многие кредитные организации уже попытались самостоятельно решить проблему и компенсировать свои потери.

«Некоторые банки просто перестали открывать клиентам счета в евро, а другие начали скрыто или явно устанавливать на депозиты в евро определённую плату. По сути, речь идёт о комиссии за хранение денег по аналогии с сейфовой ячейкой. Впрочем, вместо таких странных комиссий банкам было бы удобнее просто объявить об отрицательных процентных ставках, поэтому они обратились к ЦБ», — добавил Пётр Пушкарёв.

По словам эксперта, банкиров напугало, что в скором времени похожая ситуация может произойти и с долларовыми депозитами. С начала 2019 года ФРС США уже дважды снизила свою базовую процентную ставку с 2,25—2,5% до 1,75—2% годовых. Если же под давлением Трампа Федрезерв установит значение на нулевом уровне или ниже, то вклады российских банков в американской валюте тоже станут убыточными.

В поддержку рубля

Примечательно, что инициативу Центробанка уже поддержали в Минфине . Как заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев , обсуждаемое нововведение могло бы дополнительно стимулировать процесс дедолларизации экономики России.

«Я, честно говоря, всячески поддерживаю усилия Центрального банка по дедолларизации банковской системы. Я считаю, что в нашей банковской системе должно быть как можно меньше валютных активов и пассивов», — цитирует ТАСС Моисеева.

По мнению аналитиков, вместо хранения средств в евро и долларах россиянам будет удобнее держать деньги на депозитах в российской валюте. По данным ЦБ, уже сегодня в топ-30 банков России средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам составляет 6,65% годовых.

«По мере естественного вытеснения валютных вкладов рублёвыми, спрос на рубли внутри страны должен начать расти. По задумке властей, это должно дополнительно поддержать курсовую стабильность нацвалюты», — отметил в разговоре с RT эксперт компании «Международный финансовый центр» Владимир Рожанковский

Нарек Авакян. Более того, сокращение вкладов в долларах и евро приведёт к спаду валютного кредитования в России. В результате спрос на рублёвые займы вырастет и также поддержит российскую валюту. Об этом в беседе с RT рассказал начальник отдела инвестидей « БКС Брокер

Выбор клиента

Впрочем, пока в экспертном сообществе нет единой оценки экономического эффекта от отрицательных ставок по валютным вкладам. По словам вице-президента РФИ банка Ирины Чижевской, большинство граждан не имеют валютных вкладов, поэтому не ощутят на себе нововведений в банковской сфере.

Как отмечает Нарек Авакян, инициатива ЦБ может подстегнуть рядовых граждан отказаться от вкладов и начать хранить свои валютные сбережения «под матрасом». При этом профессиональные инвесторы в качестве альтернативы валютным депозитам начнут покупать еврооблигации — ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте.

В то же время Пётр Пушкарёв считает, что некоторые граждане — даже с учётом возможной необходимой доплаты — продолжат держать иностранную валюту на депозитах. По мнению аналитика, банковский счёт по-прежнему останется наиболее удобным и надёжным средством хранения денег.