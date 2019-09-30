Песков ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста

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В Кремле ответили на вопрос о возможности нового повышения пенсионного возраста 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 20 3 часа назад
Тема повышения пенсионного возраста на три года не обсуждается в Кремле, вопрос не стоит на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, у нас нет такой темы на повестке дня, такие вопросы не обсуждаются. Все остальные вопросы к авторам этих заявлений», — передает слова Пескова РИА «Новости».
Так он ответил на вопрос о правдивости заявления члена экспертного совета «Деловой России» Владислава Жуковского о том, что правительство якобы рассматривает возможность повышения возраста выхода на пенсию на три года.
Ранее в правительстве уже опровергали сведения о новом повышении пенсионного возраста.
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Личный счет , Видео , Владислав Жуковский , Дмитрий Песков , Деловая Россия , РИА Новости
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