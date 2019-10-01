Россияне задолжали триллионы по ипотеке

Россияне задолжали триллионы рублей по ипотеке

К сентябрю 2019 года задолженность россиян по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) достигла 7,1 триллиона рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центробанка

За август этот показатель прибавил 236 миллиардов рублей. Доля просроченной ипотеки при этом осталась на прежнем уровне — 1 процент от всего объема оформленных кредитов.

Средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в рублях к осени составила 9,91 процента — против 10,55 процента в апреле текущего года, подсчитали в ЦБ. ИЖК в иностранной валюте в последнем летнем месяце не выдавались. «В целом положительные тенденции развития рынка ИЖК в августе 2019 года сохранялись, — отмечается в сообщении. — Банки предоставили 107 тысяч ипотечных жилищных кредитов, что на 6,3 процента больше, чем в июле».