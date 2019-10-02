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Эксперты посчитали средний размер «просрочки» россиян перед МФО 

News.ru + ещё 9 4 часа назад
Раскрыт средний размер «просрочки» россиян перед МФО
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Средний размер просроченной задолженности россиян перед микрофинансовыми организациями (МФО) за год сократился почти на 25%. Как сообщили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), по итогам августа сумма составила 11 тысяч рублей.
В НАПКА считают, что на эту тенденцию повлияли ужесточение регулирования рынка МФО, восстановление платёжной дисциплины россиян и развитие института кредитных историй. Такие же аргументы приводит и гендиректор «М. Б. А. Финансы» Фёдор Вахата.
"Мы полагаем, что снижение связано с изменениями регулирования микрофинансового рынка: тщательнее проверяется кредитная история заемщиков, регулируются процентные ставки и условия предоставления кредитов", — цитирует его РИА Новости.
Президент НАПКА Эльман Мехтиев ожидает, что в будущем средняя сумма «просрочки» продолжит снижение. На это, по его словам, должен повлиять расчёт долговой нагрузки заёмщиков.
Как ранее писал News.ru, c 1 октября банки и МФО при выдаче кредита обязаны рассчитывать предельную долговую нагрузку граждан. Эта мера будет применяться только при получении новых займов.
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Комментарии
Личный счет , Эльман Мехтиев , РИА Новости
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