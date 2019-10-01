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Кредиты сделали недоступнее для россиян 

Lenta.ru 44 минуты назад
Кредиты сделали недоступнее для россиян
Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»
В России с 1 октября при выдаче кредитов физическим лицам будет вычисляться показатель их предельной долговой нагрузки. Об этом свидетельствуют данные Банка России.
Предельной долговой нагрузкой является отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика. Изменения коснутся россиян с высокой долговой нагрузкой. Теперь они могут столкнуться с отказами в получении займа или его рефинансировании. Кроме того, им могут предложить кредиты по более высоким ставкам.
Оценка предельной долговой нагрузки потребуется, если заемщик планирует взять в кредит свыше десяти тысяч рублей. В случае, если показатель окажется выше 50 процентов, кредитор понесет дополнительную нагрузку на капитал в размере половины суммы займа.
Ранее сообщалось, что микрофинансовые организации (МФО) после ограничения Центробанком максимального размера процентных ставок для МФО стали чаще отказывать в выдаче займов.
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Личный счет , Центральный банк России
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