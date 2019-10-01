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Сбербанк запускает международные переводы на карты Visa и MasterCard 

Rambler News Service + ещё 4 58 минут назад
Сбербанк запускает переводы за рубеж на Visa и MasterCard
Фото: ТАСС
Пользователи мобильного приложения «Сбербанк онлайн» смогут переводить денежные средства на иностранные карты платежных систем Visa и Mastercard, сообщила пресс-служба Сбербанка.
«Сбербанк запускает сервис международных денежных переводов на карты платежных систем Visa и Mastercard в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»… Первыми опцию увидят владельцы устройств на платформе Android, а позже она появится и на IOS-устройствах», — говорится в сообщении.
В кредитной организации уточнили, что «денежные средства можно переводить на карты Visa и Mastercard любой страны, за исключением США, Тайваня, Кубы, Ирана, Северной Кореи, Сомали, Судана, Сирии, Японии».
Международные денежные переводы через «Сбербанк онлайн» можно будет осуществлять в рублях, долларах или евро. «При этом сумма одного перевода не должна превышать 150 000 рублей или эквивалент этой суммы в валюте карты списания. Комиссия за перевод составит всего 1% от суммы, вне зависимости от выбранной валюты перевода», — добавили в банке.
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Комментарии
Личный счет , Компании , Visa , Сбербанк России
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