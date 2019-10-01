Сбербанк запускает переводы за рубеж на Visa и MasterCard

Сбербанк запускает международные переводы на карты Visa и MasterCard

Пользователи мобильного приложения « Сбербанк онлайн» смогут переводить денежные средства на иностранные карты платежных систем Visa и Mastercard, сообщила пресс-служба Сбербанка.

«Сбербанк запускает сервис международных денежных переводов на карты платежных систем Visa и Mastercard в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»… Первыми опцию увидят владельцы устройств на платформе Android, а позже она появится и на IOS-устройствах», — говорится в сообщении.

В кредитной организации уточнили, что «денежные средства можно переводить на карты Visa и Mastercard любой страны, за исключением США, Тайваня, Кубы, Ирана, Северной Кореи, Сомали, Судана, Сирии, Японии».

Международные денежные переводы через «Сбербанк онлайн» можно будет осуществлять в рублях, долларах или евро. «При этом сумма одного перевода не должна превышать 150 000 рублей или эквивалент этой суммы в валюте карты списания. Комиссия за перевод составит всего 1% от суммы, вне зависимости от выбранной валюты перевода», — добавили в банке.