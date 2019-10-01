Подсчитаны траты немецких пенсионеров

Самая большая часть пенсии в Германии, как правило, уходит на аренду жилья и коммунальные услуги. Издание Deutsche Welle (DW) к Международному дню пожилых людей рассказало на примере семьи Шнайдер из Кельна, на что тратят деньги немецкие пенсионеры.

Пара жената уже почти 50 лет, 75-летняя Уте проработала 38 лет с перерывом на уход за детьми в десять лет, у ее 72-летнего мужа Ральфа стаж работы 45 лет. Мужчина по профессии драпировщик, он решил продолжить работу на пенсии за 450 евро — эта сумма не облагается налогами. После вычета взносов за медицинское страхование и небольших налогов у семьи остается пенсия в 1900 евро в месяц (около 135 тысяч рублей).

Семья Шнайдер арендует трехкомнатную квартиру уже 43 года, квартплата составляет 500 евро, а с учетом жилищно-коммунальных услуг — 700 евро. На телефонную связь, интернет, электроэнергию, страхование (имущества, автомобиля, услуги стоматологов и прочее) пара тратит 200 евро в месяц.

По словам Уте, на хозяйство и питание уходит 600 евро в месяц, оставшиеся 400 евро паре удается отложить. Женщина рассказала, что она курит полпачки сигарет в день, а муж бросил пять лет назад. Пачка сигарет стоит 6 евро 60 центов.

«Я обещала Ральфу: как только сигареты будут стоить 7 евро, я брошу. Из принципа. Зато 100 евро в месяц сэкономлю», — отметила Уте.

Деньги, которые удается откладывать, пенсионеры тратят на кафе, рестораны, подарки детям и внукам. В отпуск пара ездит на деньги, которые Ральф зарабатывает за год — 5400 евро (около 380 тысяч рублей). Семья мечтает уехать за город, найти доступную по цене квартиру с террасой или небольшим садиком и взять собаку из приюта.

По данным Пенсионного фонда, в России самую большую пенсию получают жители Чукотского автономного округа — 24,3 тысячи рублей. Меньше всего получают пенсионеры в Дагестане — около 10,9 тысяч рублей. В среднем размер пенсии в России составляет 14,2 тысячи рублей в месяц.