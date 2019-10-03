«Нужно немедленно продлить пенсионный возраст»

Пенсионный возраст надо повысить до 67 лет. Об этом, как сообщает «Царьград», Елена Малышева заявила в одном из интервью.

В ходе него телеведущая отметила увеличение продолжительности жизни людей на 30-40 лет благодаря достижениям медицины, назвала это проблемой, призвала решать ее немедленно, а одним из способов назвала увеличение возраста выхода на пенсию до 67 лет.

«Женщина выходит на пенсию в 55. Очевидно, что еще 30-40 лет она проживет не работая. С этим что-то надо делать», — заявила Малышева. — С моей точки зрения сегодня две вещи нужно сделать. Первое: немедленно продлить пенсионный возраст до 67, так как это сделано во всех цивилизованных странах».

Сегодня в беседе с «Ура.ру» телеведущая подчеркнула, что интервью, которое процитировал «Царьград», состоялось три года назад, а с тех пор состоялась и пенсионная реформа. Кроме того, она опровергла, будто говорила о важности работы именно для женщин.