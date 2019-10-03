Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.21
$
65.34
71.42
71.59
Прогноз
07.10 – 14.10
$
64.20
70.25
Индексы и котировки Brent
57.74
+0.47 Золото
1499.01
+0.03 РТС
1313.75
–0.19
Динамика валют
EUR / USD
03.10
1.0951
–0.0079
18.09
1.1030
30.09
19.09
08.09

«Нужно немедленно продлить пенсионный возраст» 

Рамблер 17 минут назад
Пенсионный возраст надо повысить до 67 лет. Об этом, как сообщает «Царьград», Елена Малышева заявила в одном из интервью.
В ходе него телеведущая отметила увеличение продолжительности жизни людей на 30-40 лет благодаря достижениям медицины, назвала это проблемой, призвала решать ее немедленно, а одним из способов назвала увеличение возраста выхода на пенсию до 67 лет.
«Женщина выходит на пенсию в 55. Очевидно, что еще 30-40 лет она проживет не работая. С этим что-то надо делать», — заявила Малышева. — С моей точки зрения сегодня две вещи нужно сделать. Первое: немедленно продлить пенсионный возраст до 67, так как это сделано во всех цивилизованных странах».
Сегодня в беседе с «Ура.ру» телеведущая подчеркнула, что интервью, которое процитировал «Царьград», состоялось три года назад, а с тех пор состоялась и пенсионная реформа. Кроме того, она опровергла, будто говорила о важности работы именно для женщин.
«Просто сегодня продолжительность жизни увеличилась», — добавила она.
Комментарии404
Личный счет , Видео , Цена на нефть , Елена Малышева , Царьград ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Живущие у «Северного потока» россияне остались без газа
Живущие у «Северного потока» россияне остались без газа38
России пообещали волну проблем с жильем
России пообещали волну проблем с жильем
«Крест смерти»: когда ждать «суперпадении» рубля
«Крест смерти»: когда ждать «суперпадении» рубля4
Украина отнимает хлеб у российских фермеров
Украина отнимает хлеб у российских фермеров188
Картошка с салом: чего хочет Лукашенко
Картошка с салом: чего хочет Лукашенко8
Видео
Путин сделал заявление о договоре с Украиной по газу
10:40
Путин сделал заявление о договоре с Украиной по газу
Экономика
Картошка с салом: чего хочет Лукашенко
01:08
Картошка с салом: чего хочет Лукашенко
Экономика Статьи
«Даже не знаю, что там осталось»: Путин вспомнил Украину
02:57
«Даже не знаю, что там осталось»: Путин вспомнил Украину
Экономика
Эксперты оценили новые параметры бюджета РФ
03:44
Эксперты оценили новые параметры бюджета РФ
Экономика
Путин оценил ситуацию с «Северным потоком-2»
03:59
Путин оценил ситуацию с «Северным потоком-2»
Экономика
Предсказано будущее России без нефти
01:22
Предсказано будущее России без нефти
Экономика
Переход на четырехдневку: что решил Минтруд
00:36
Переход на четырехдневку: что решил Минтруд
Экономика Статьи
Всего один звонок: как мошенники обманывают россиян
02:47
Всего один звонок: как мошенники обманывают россиян
Личный счет Статьи
В Москве массово закрылись хостелы
01:07
В Москве массово закрылись хостелы
Недвижимость
Нагрузка на бедных: кому не дадут кредит
01:20
Нагрузка на бедных: кому не дадут кредит
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение