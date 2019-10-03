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Пережившим 90-е хотят дать льготы 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
«Жертвы перестройки» должны получать льготы и субсидии. С такой идеей, как сообщает RT, выступил депутат Госдумы Борис Чернышов.
Чернышов — член ЛДПР, заместитель председателя комитета по образованию и науке нижней палаты парламента.
Недавно он написал обращение в адрес министра труда Максима Топилина. В нем депутат назвал перестройку гуманитарной катастрофой, отметив существенные падение рождаемости и рост смертности в те годы.
По словам либерал-демократа, в результате перестройки пострадали миллионы людей, но те, кому в 1990-х годах было 25-45 лет, пострадали больше других. Многим из них «выпали серьезные испытания», многие тяжело заболели.
«Эту категорию населения я предлагаю обозначить как жертвы перестройки», — написал Чернышов министру.
Депутат выразил уверенность, что «жертвы перестройки» должны получать «различные» льготы и субсидии, но не уточнил, какие именно. RT не сообщает, ответил ли Топилин парламентарию.
Комментарии76
Личный счет , Видео , Борис Чернышов , Максим Топилин , Госдума , ЛДПР
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