Пережившим 90-е хотят дать льготы

Чернышов — член ЛДПР , заместитель председателя комитета по образованию и науке нижней палаты парламента.

Недавно он написал обращение в адрес министра труда Максима Топилина . В нем депутат назвал перестройку гуманитарной катастрофой, отметив существенные падение рождаемости и рост смертности в те годы.

По словам либерал-демократа, в результате перестройки пострадали миллионы людей, но те, кому в 1990-х годах было 25-45 лет, пострадали больше других. Многим из них «выпали серьезные испытания», многие тяжело заболели.

«Эту категорию населения я предлагаю обозначить как жертвы перестройки», — написал Чернышов министру.

Депутат выразил уверенность, что «жертвы перестройки» должны получать «различные» льготы и субсидии, но не уточнил, какие именно. RT не сообщает, ответил ли Топилин парламентарию.