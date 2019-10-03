Приема не будет: врачи против нищенских окладов

Приема не будет: как врачи бастуют против нищенских окладов

Медицинские работники России бунтуют против низких зарплат. Даже в 2019 году в среднем младший медработник какого-либо региона может получать меньше 8 тыс. рублей в месяц. Врачи недоумевают, почему власти обещают жалования повысить, а в итоге оклады снижаются. Нелегкие переговоры с администрацией оборачиваются агрессией и даже угрозами «поставить раком» медперсонал.

Скандал с массовым увольнением врачей в пермской городской больнице №6 набирает обороты. Врачи— неонатологи госучреждения заявили о готовности покинуть свои рабочие места из-за низких зарплат.

Как рассказала завотделением, медики уже обращались во всевозможные инстанции, но результатов не было. Врачи потребовали от руководства выплатить им все переработки за год в двойном размере и оплачивать дополнительную работу за временно отсутствующих медиков в размере 500 руб. за час ночью и 300 руб. за час в дневное время.

Впрочем, адекватной реакции руководства и властей не последовало. В минздраве Пермского края информацию о массовом уходе врачей не подтверждают. При этом местные чиновники заявляют, что больница работает в штатном режиме — медицинская помощь пациентам оказывается «своевременно и на качественном уровне».

Между тем российские врачи получают мизерные зарплаты почти во всех регионах страны, а в ответ на жалобы получают угрозы со стороны руководства.

Яркий пример в этом месяце был с сотрудниками скорой помощи Саткинского района Челябинской области после коллективной жалобы. Они рассказали местному изданию 74.ru, что после снижения стимулирующих выплат им стало приходить по 15 тыс. рублей в месяц. Такой же низкий уровень зарплат был у них четыре года назад.

«Все выплаты сократили: ночные со 100% до 20%, за стаж с 80% до 15% процентов, за вредность с 24% до 4% процентов. Оклад подняли, а те выплаты, которые давали нам заработать более-менее просто урезали на 80%», — рассказал водитель Дмитрий Бурдин.

Однако вполне обоснованная жалоба обернулась агрессией со стороны администрации.

«На следующий день заведующая медчасти устроила такую бучу, орала безбожно, мол, какое право вы имеете писать на главврача, он поставит вас всех раком», — рассказал водитель «скорой» Сергей Павлов.

Чуть позже слово взял минздрав Челябинской области. Но там не выявили нарушений при начислении заработной платы работникам скорой помощи в Саткинском районе.

Заработная плата медработников соответствует их нагрузке, говорится на сайте министерства, а для того чтобы разъяснить медперсоналу нововведения в начислении заработной платы, отправили целую рабочую группу.

Ранее из-за низких зарплат в селе Октябрьское Челябинской области сразу несколько сотрудников станции скорой помощи написали заявления об увольнении. Однако в итоге после переговоров ушел лишь один. В пресс-службе минздрава Челябинской области объяснили низкие зарплаты сразу в обоих случаях.

«По отдельным сотрудникам имеет факт начисления необоснованных премиальных выплат в 2018 году, — объясняют в пресс-службе. — Открытие отделения неотложной помощи и прием на работу новых сотрудников снизили нагрузку на работающий медперсонал, это отразилось на размере заработной платы отдельных лиц, но при этом улучшило качество и доступность медицинской помощи».

В обоих случаях, как объяснил минздрав Челябинской области, c начала 2019 года у медиков Челябинской области изменилась структура начисления заработной платы. По их словам, увеличилась окладная часть и уменьшились стимулирующие выплаты. Но общая сумма начислений осталась прежней.

До этого общение врачей Челябинской области с администрацией так же не принесло плодов.

«Противостояние администрации и работников «скорой» в Челябинске, похоже, достигло апогея. Народ массово увольняется, а администрация делает вид, что ничего не происходит.

Сотрудникам нагло предлагают поискать работу в «Магните», — написала в начале сентября одна из сотрудниц в редакцию 74.ru.

В последнее время медики в России взбунтовались против низких зарплат. Например, сотрудники ГБУЗ Самарской области «Тольяттинская станция скорой медицинской помощи» с 1 августа объявили забастовку и выдвинули коллективное требование — «доведение зарплаты среднего медперсонала и водителей до 100 процентов от средней по области на одну ставку (около 34,5 тыс. руб.)». Самарские врачи еще весной выкладывали в сеть расчетные листки — там можно было увидеть месячную зарплату у травматолога-ортопеда в Тольяттинской городской клинической больнице в размере 9,3 тыс. рублей, оклад медсестры — 8,8 тыс. рублей.

Что удивительно, некоторые получают еще меньше. Обратимся к Росстату . Согласно официальным данным, cредняя зарплата младшего медицинского персонала в муниципальных организациях в Калужской области за первое полугодие 2019 года составила 7 722 рубля. А в среднем по России на тех же должностях почти в четыре раза больше — 28 265 рублей, следует из статистики Росстата.

Без всех надбавок и премий оклад медработника может находится на уровне прожиточного минимума, поэтому все рассчитывают на премии, рассказала «Газете.Ru» заведующая терапевтическим отделением одной из поликлиник Москвы Светлана.

«А чтобы получить премию, приходится брать дополнительные часы, сидеть за тонной бумажной работой и еще нередко совмещать сразу несколько ставок», — посетовала она.

«Сейчас итоговая сумма в месяц рассчитывается исходя из оклада и премиальной части. При этом премия может быть выше оклада или составлять до 50% от зарплаты. Ранее премия составляла всего 15% — а все остальное выплачивалось окладом. При таком раскладе можно было рассчитывать на определенную сумму в месяц и не зависеть от расположения начальства, которое могло и не дать премию», — добавила собеседница «Газеты.Ru».

«Обещают поднять еще с 1 октября, но верится с трудом», — заключила она.

Повысить зарплату медикам обещал президент России Владимир Путин . Это одна из основных задач «майских указов» 2012 года — поднять зарплаты бюджетников до 200% от средней по региону. Это нужно было сделать до конца 2018 года.

Однако достичь этого не удалось. В июне Счетная палата России выявила, что указ Путина о росте зарплат врача по большей части не выполнен.

Аудиторы указали, что в 50 субъектах России из 85 оклады среднего и младшего медицинского персонала так и не повышены. А это как раз медсестры, санитары, в том числе санитары-водители из скорой медицинской помощи и так далее. В Минздраве России с заключением Счетной палаты не согласились.

Илья Соколов. Тем не менее проблему с низкими зарплатами медиков можно объяснить несколькими факторами. Именно у медиков были самые низкие стартовые позиции среди всех бюджетников изначально, когда формулировались показатели в «майских указах», поясняет в беседе с «Газетой.Ru» заведующий лабораторией исследований бюджетной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС

В указе президента вводилось 12 категорий бюджетников.

«В каких-то стартовая база была уже достаточно высока, поэтому достичь конечных индикаторов было легче. В здравоохранении была одна самых низких исходных баз, поэтому подтягивать под те же нормы — а коэффициент у врачей 200% — как и научных сотрудников, например, это представляется крайне затруднительным», — отмечает эксперт.

Проблемы были и с источниками, которые должны были помочь с индексацией зарплат врачам. Амбициозные задачи предполагают амбициозное финансирование, а система обязательного медицинского страхования (ОМС) этого не предусматривала и не имела такой возможности, говорит Соколов. В структуре зарплатных выплат медперсоналу порядка 70% приходится на фонд ОМС, остальные 30% — за регионами.

Помимо этого рост зарплат должны был обеспечить за счет оптимизации бюджетной сети, однако и это в полной мере сделать не удалось, говорит он.

Очень сильно, по оценке эксперте, сказался на финансовых возможностях регионов и кризис 2014-2016 годов. «Регионы и так влезли в долги, а дальше уперлись в бюджетные ограничения. Их ресурсы были подрезаны», — констатирует эксперт.

При этом федеральный центр должен был финансировать треть расходов в рамках выполнения «майских указов», но и он столько не потянул, продолжает Соколов.

В итоге все пути ведут к одному истоку — федеральному бюджету и регионам. Где были более высокие стартовые позиции и менее амбициозные задачи — денег хватило, где изначально этого не было, и был слишком большой разрыв между желаемым и фактическим состоянием по оплате труда — не хватило, резюмирует Соколов.