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Минфин прогнозирует падение доходов россиян из-за платежей по кредитам 

ТАСС 3 часа назад
Реальные доходы россиян продолжат падать в 2019 году, в частности, из-за необходимости уплачивать проценты по кредитам, несмотря на рост заработной платы, говорится в материалах Минфина к проекту бюджета на период 2020-2022 годов, который правительство внесло в Госдуму.
"В целом по итогам текущего года рост реальной начисленной заработной платы прогнозируется на уровне 1,5%. В то же время динамика реальных располагаемых доходов населения, несмотря на динамичный рост заработной платы, остается отрицательной (-1,3% за первое полугодие 2019 года) на фоне возрастающего негативного вклада обязательных платежей, в том числе процентов за предоставленные кредиты. В результате рост реальных располагаемых доходов населения по итогам 2019 года сохранится на уровне предыдущего года и составит 0,1%", — отмечается в материалах Минфина.
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин летом заявлял, что в экономике РФ есть проблема закредитованности населения, которая "взорвется" в 2021 году.
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Комментарии99
Личный счет , Экономика , Максим Орешкин , Госдума , Минэкономразвития , Минфин
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