Россиян заставят сдавать лишнюю еду

В Госдуме рассказали, как россияне будут сдавать лишнюю еду

У социальных служб и ведомств, отвечающих за контроль безопасности продуктов, появятся новые обязанности, если россияне будут сдавать лишнюю еду нуждающимся. Детали будущего законопроекта рассказал «URA.RU» председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин , который предложил запретить выкидывать еду с не истекшим сроком годности и сдавать её в специальные пункты.

За безопасностью раздаваемых продуктов будут следить те же ведомства, которые контролируют безопасность еды в магазинах и ресторанах.

«У нас в государстве достаточно служб, которые занимаются контролем и проверкой, только в отношении ресторанов, рынков, магазинов и точек общепита. Поэтому эта инициатива не потребует дополнительных государственных затрат, просто этим службам добавится одна небольшая функция», — рассказал Сурайкин в разговоре с «URA.RU».

Специальные пункты приема создадут на базе социальных учреждений или в государственных помещениях. Сурайкин не исключает, что вместе со спецпунктами также появятся столовые, где еду будут перерабатывать и кормить нуждающихся. Организацией будут заниматься службы социальной защиты, которые есть в каждом районе города.