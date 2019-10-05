Россиян заставят сдавать лишнюю еду

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В Госдуме рассказали, как россияне будут сдавать лишнюю еду 

Ura.Ru 2 часа назад
У социальных служб и ведомств, отвечающих за контроль безопасности продуктов, появятся новые обязанности, если россияне будут сдавать лишнюю еду нуждающимся. Детали будущего законопроекта рассказал «URA.RU» председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, который предложил запретить выкидывать еду с не истекшим сроком годности и сдавать её в специальные пункты.
За безопасностью раздаваемых продуктов будут следить те же ведомства, которые контролируют безопасность еды в магазинах и ресторанах.
«У нас в государстве достаточно служб, которые занимаются контролем и проверкой, только в отношении ресторанов, рынков, магазинов и точек общепита. Поэтому эта инициатива не потребует дополнительных государственных затрат, просто этим службам добавится одна небольшая функция», — рассказал Сурайкин в разговоре с «URA.RU».
Специальные пункты приема создадут на базе социальных учреждений или в государственных помещениях. Сурайкин не исключает, что вместе со спецпунктами также появятся столовые, где еду будут перерабатывать и кормить нуждающихся. Организацией будут заниматься службы социальной защиты, которые есть в каждом районе города.
По оценкам экспертов, тот объем хорошей еды, который выбрасывают россияне, может накормить около 25 млн человек. В России за чертой бедности находится 40 млн человек, добавляет председатель партии. Сам законопроект еще не написан, однако партия обратилась в Госдуму с просьбой провести анализ этой идеи.
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Личный счет , Видео , Максим Сурайкин , Госдума
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