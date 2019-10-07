Будут ли платить налог «мужья на час»?

Налог на профессиональный доход могут распространить на всю Россию уже в следующем году, а в Минфине , возможно, определят перечень профессий, представители которых могут зарегистрироваться как самозанятые.

С начала года уже 200 тысяч человек начали платить специальный налог. Среди них жительница столицы Ольга, которая сдает квартиру. Деньги она получает на карту и теперь может, что называется, спать спокойно. Зарегистрироваться можно в своем банке, на сайте ФНС или в мобильном приложении. Отчетность сдавать не требуется, она формируется автоматически. Платить приходится не так уж много, плюс еще налоговая дает отсрочку. Пока впечатления только положительные, говорит Ольга.

«По итогу первых двух месяцев они сначала дают такой период, не то что сразу нельзя оплачивать, ты можешь оплачивать после регистрации через два месяца первые свои налоги. Соответственно, мой первый налог выгрузился в сентябре этого года, там была сумма около 700 или 900 рублей, честно говоря, не помню. Соответственно, до 12 сентября они формировали уведомление и сумму оплаты, и до 25 сентября нужно было оплатить. Также через личный кабинет ФНС я забила виртуальную карту, с которой я оплачиваю налоги и с которой идут поступления, и, соответственно, прекрасно оплатила свой первый налог».

Есть те, кто принципиально не желает работать «вбелую». Например, московский электрик Руслан, у которого уже есть постоянные клиенты, а новых он ищет на сайтах «Авито» и YouDo и пока не видит никаких причин становиться самозанятым.

«Вот я вольный художник, меня никто не трогает. Светить себя государству? Зачем? Я уверен, что вся эта кампания с самозанятыми в конечном итоге выльется в то же самое, во что вылилась история с ИП десять лет назад. Это все замечательно начиналось, давайте выведем всех в белую. А потом ребятам сказали: а что это вы социальные взносы не платите? Работаешь, не работаешь — 30 тысяч, будь добр, государству принеси, пожалуйста! Вот та же самая история с самозанятыми абсолютно».

Но, как добавил Руслан, если прижмут, все-таки придется зарегистрироваться. А такой вариант не исключен. В информационном пространстве регулярно появляются различные варианты страшилки, как власти будут искать тех, кто сдает квартиру и не платит с этого налоги. Пока, правда, ничего не происходит. Но ФНС уже разработала инструкцию по выявлению незарегистрированных парикмахеров, фотографов, компьютерных мастеров и прочих «мужей на час».

Теперь о профессиях. Списка пока нет, но в качестве вариантов тех, кому точно можно быть самозанятым, глава Минфина Антон Силуанов называл водителей и репетиторов. А есть те, кому точно нельзя, говорит юрист коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Александра Воскресенская

Александра Воскресенская, юрист коллегии адвокатов «Юков и партнеры»: «Сразу можно отсечь все профессии там, где все лицензируется, или все, для чего необходимо членство в СРО. Это строительная, медицинская отрасли, это оценщики и ряд других профессий, а дальше по самому этому закону, собственно, там есть статья, где содержится перечень лиц, которые не могут считаться самозанятыми. И в их числе там также те, кто заключает договоры агентирования, договоры комиссии, договоры поручения. То есть, допустим, в сфере недвижимости те же агенты не могут считаться самозанятыми в силу того, что напрямую в законе так указано».

Эксперимент с налогом на профессиональный доход породил новую схему оптимизации налогов. Суть проста: штатные работники увольняются, регистрируются как самозанятые и выполняют для фирмы ту же работу, что делали и раньше, а налогов платится меньше. Этим грешат, в частности, небольшие IT-компании. Многие, наверное, думают, что тут придраться не к чему. На самом деле ограничения есть, поясняет старший юрист Rödl & Partner Артем Бойко.

Артем Бойко, старший юрист Rödl & Partner: «Под такое льготное налогообложение не попадают доходы, которые получены от юридических лиц, которые были работодателями данных самозанятых лиц не более двух лет назад. Тем самым здесь идет попытка, как мы видим, если такая идея возникает, мы здесь видим попытку ухода от налогообложения, и налоговая, естественно, будет осуществлять контроль за такими действиями».

В случае выявления такой схемы организации грозит доначисление НДФЛ и взносов в фонды, а также штраф в размере 20% от неуплаченной суммы. Источник Business FM в налоговой службе говорит, что в руководстве ФНС знают о таких «оптимизаторах» и следят за ситуацией, но никаких инструкций инспекциям пока не давали.

Впрочем, есть способ, как сделать это законно. Нужно просто создать новое юрлицо, с которым будут работать в качестве самозанятых бывшие сотрудники прежней конторы. Как с этим бороться, пока не очень понятно. Радикальный вариант — вообще запретить самозанятым брать деньги с организаций.