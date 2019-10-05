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Ближе к нулю: что будет с деньгами россиян 

Газета.Ru 2 часа назад
Ближе к нулю: что будет с деньгами россиян
Фото: РИА Новости
В этом году доходы россиян наконец вырастут — но всего на 0,1%, подсчитали в Минфине. Мешают выплаты по долгам. Помогают — ужесточение правил выдачи кредитов и индексация зарплат бюджетников. Однако о каком-либо прорыве в экономике говорить не приходится, а проблема бедности в стране встает все более остро.
Рост реальных доходов россиян по итогам 2019 года составит 0,1%, прогнозируют в Минфине. Об этом говорится во внесенном в Госдуму проекте бюджета на период 2020–2022 годов. При этом рост начисленной заработной платы прогнозируется ведомством на уровне 1,5%.
В материалах Минфина поясняется, что динамика роста доходов населения остается негативной в том числе в силу увеличения обязательных платежей, в частности, выплат процентов по кредитам.
Реальные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию — «Газета.Ru») падают несколько лет подряд. Последний раз (если не считать двойственный показатель за 2018 год) реальные доходы населения росли в 2013 году — на 4%.
По итогам прошлого года Росстат зафиксировал их снижение на 0,1%. Однако после показатели были пересчитаны по новой методологии статистического ведомства — после чего рост составил те же символические 0,1%.
Согласно официальным данным, реальные доходы населения в первом полугодии 2019 году упали в годовом выражении на 1,3%.
По подсчетам Росстата, 61,8% совокупных расходов россиян за полугодие пришлось на покупку товаров, 18,8% — на оплату услуг. При этом 14,6% трат пошли на оплату налогов и погашение обязательных платежей.
Всего совокупные доходы россиян в первом полугодии Росстат оценил в 28,4 трлн рублей, расходы — в 27,8 трлн рублей.
В Минэкономразвития верят в лучшее. Глава ведомства Максим Орешкин недавно рассказал, что ожидает во втором полугодии 2019-го роста доходов граждан на 1%. По его словам, этому поспособствует рост зарплат и снижение инфляции.
« [Доходы граждан] начнут расти в годовом выражении уже во втором полугодии этого года. У нас сейчас резко снижается инфляция, поэтому этот компонент уменьшается, плюс, как эффект, реальные зарплаты серьезно поднимаются. В этом году мы во втором полугодии должны показать цифры больше 1%, а в наших планах и прогнозах это устойчивый рост темпов не ниже 2% в год», — сказал Орешкин (цитата по ТАСС).
Между тем еще в августе Минэкономразвития ухудшило макроэкономический прогноз на 2019-2024 годы. В документе отмечалось, что ведомство ожидает роста реальных располагаемых доходов россиян в 2019 году на 0,1% — вместо 1% в предыдущем прогнозе. В этом плане прогноз министерства по 2019-му году идентичен прогнозу Минфина.
Предпосылки для того, чтобы доходы населения действительно по итогам года «вышли в небольшой плюс», есть, говорил ранее в беседе с «Газетой.Ru» директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Это объясняется тем, что c этого месяца зарплаты бюджетников проиндексировались, а ЦБ ужесточил правила выдачи потребительских кредитов.
Например, с 1 октября около двух миллионов занятых в бюджетном секторе стали получать оклады на 4,3% выше. Также с этого месяца увеличились выплаты военным пенсионерам.
«Повышение зарплат бюджетникам и пенсий военным — индексация с 1 октября — это безусловно рост доходов по меньшей мере этой категории населения, а это все учитывается в общей копилке», — объяснил Николаев.
Вторая предпосылка для роста доходов населения, по словам аналитика, заключается в том, что c 1 октября ужесточились правила по выдаче кредитов.
С этой даты любой кредитор — банк, микрофинансовая организация, потребительский или сельскохозяйственный кооператив — принимая решение о выдаче человеку (или его семье) нового кредита, должен учитывать уже сложившийся на момент запроса заемных денег показатель долговой нагрузки заемщика (ПДН).
Банки и МФО начали рассчитывать ПДН по кредитам от 10 тысяч рублей как отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.
«Это, конечно, такая неоднозначная мера [нововведения ЦБ — «Газета.Ru»]. Просто это означает, что будут меньше брать кредитов и, соответственно, меньше платить по кредитам. И это статистически увеличивает реальные доходы населения», — добавил Николаев.
При этом на днях пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков напомнил, что чиновники работают над повышением доходов населения. Его просили прокомментировать новое исследование ВШЭ, которое показало падение доходов российского среднего класса. Согласно выводам университета, сейчас к среднему классу можно отнести 5,5-6% россиян.
По словам Пескова, власти с вниманием относятся к этой теме.
«Работа ведется, но не все сразу», — сказал Песков (цитата ТАСС).
В то же время по статистике в России не только немногочисленный средний класс, но и растет число бедных. За январь — март (первый квартал 2019 года) их количество выросло на 0,5 миллиона человек, свидетельствуют данные Росстата.
Россиян с доходами ниже прожиточного минимума по состоянию на первый квартал было 20,9 млн, или 14,3% населения страны. За второй квартал 2019 года прожиточный минимум по России составляет 11 тысяч 185 рублей.
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Комментарии51
Личный счет , Статьи , Игорь Николаев , Дмитрий Песков , Максим Орешкин , Росстат , Госдума , ВШЭ , Минэкономразвития , Минфин , Центральный банк России , Газета.Ru , ИТАР-ТАСС
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