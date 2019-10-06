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Женщины чаще мужчин берут кредит на смартфон 

News.ru 2 часа назад
Женщины чаще мужчин берут кредит на смартфон
Фото: News.ru
По статистике банка «Русский стандарт», 51% всех оформленных заявок на кредиты на мобильные телефоны пришёлся на женщин.
Чаще всего смартфоны брали в кредит клиенты в возрасте 26–35 лет (36%). Реже мобильники таким способом покупают люди в возрасте от 36 до 45 лет. Таких в финансовой организации насчитали 26%. Меньше всего в подобных покупках заинтересованы люди старше 55 лет, передаёт РИА Новости.
Самый большой спрос на кредит на телефон начинается во втором полугодии. Специалисты связывают это с выходом новых моделей популярных марок и новогодними праздниками. На втором месте по популярности — август, на третьем — ноябрь, рассказали в кредитном учреждении.
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