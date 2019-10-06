Женщины чаще мужчин берут кредит на смартфон

По статистике банка «Русский стандарт», 51% всех оформленных заявок на кредиты на мобильные телефоны пришёлся на женщин.

Чаще всего смартфоны брали в кредит клиенты в возрасте 26–35 лет (36%). Реже мобильники таким способом покупают люди в возрасте от 36 до 45 лет. Таких в финансовой организации насчитали 26%. Меньше всего в подобных покупках заинтересованы люди старше 55 лет, передаёт РИА Новости.

Самый большой спрос на кредит на телефон начинается во втором полугодии. Специалисты связывают это с выходом новых моделей популярных марок и новогодними праздниками. На втором месте по популярности — август, на третьем — ноябрь, рассказали в кредитном учреждении.