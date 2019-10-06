Российскому пенсионеру отказались продать хлеб за копейки

Кассирша одного из московских супермаркетов отказалась принять мелочь у пенсионера, который хотел расплатиться за хлеб. Об этом сообщается в паблике «Свиблово | Бабушкинский online» во «ВКонтакте».

«Дедушка чистенький, не бомж, но возможно просит милостыню. Не важно, как он живет! Важно то, что теперь и закон, и сочувствие к пожилым людям — это что-то из прошлого», — написала подписчица.

По ее словам, мужчина хотел расплатиться десятикопеечными монетами, а когда он покинул магазин, то продавец долго смеялась и обсуждала, что 10 копеек уже не деньги и она не будет засорять ими кассу.

В публикации говорится, что пенсионер в итоге ушел домой с хлебом — за него заплатили другие посетители.

В мае сообщалось, что в России в обращении находятся 72,8 миллиона рублей монетами достоинством в одну копейку; 288,5 миллиона пятикопеечными монетами; 2,5 миллиарда рублей монетами в 10 копеек и 3,6 миллиарда монетами в 50 копеек.