Нашли лазейку: Россиянам дают огромные кредиты

Банки придумали, как выдавать россиянам огромные кредиты, которые они не смогут отдать

Российские банки и микрофинансовые организации сумели найти способ занижать уровень предельной долговой нагрузки (ПДН) заемщиков. Это позволяет им выдавать россиянам кредиты, которые они с большой долей вероятности не смогут отдать.

«Указание ЦБ не содержит параметров бюро кредитных историй, в которые необходимо обращаться для определения кредитной нагрузки потенциальных заемщиков. Некоторые кредиторы начали запрашивать эту информацию у региональных бюро и зачастую, получая ответы об отсутствии у заемщика долгов, считают его кредитную нагрузку минимальной», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственный источник.

В Центробанке РФ уже признали наличие данной проблемы. Решить ее должны помочь изменения в закон «О кредитных историях», которые введут понятие квалифицированных бюро кредитных историй, куда кредиторов обяжут обращаться для расчета ПДН.

Как писало «URA.RU», с 1 октября вступили в силу новые правила Банка России. Они обязывают все кредитные организации, включая банки, при рассмотрении заявок оценивать предельную долговую нагрузку на клиентов (ПДН) — отношение суммы всех платежей по кредитам за один месяц к заработку клиента.

Также сообщалось, что кредитная нагрузка россиян в большинстве регионов страны недавно превысила пиковые значения 2013—2014 годов. Как следует из доклада Банка России о денежно-кредитной политике, высокая кредитная нагрузка сдерживает рост кредитования.