Россияне стали чаще экономить на газе и электричестве

За последние три года количество россиян, экономящих на энергоресурсах, выросло на 15%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ

«Каждый второй россиянин тщательно следит за расходом энергоресурсов и старается экономить их потребление — 57%, что на 15 п.п больше, чем три года назад», — показали результаты опроса.

Отмечается, что чаще за расходами энергоресурсов следят люди старших возрастов — 45-59 лет (56%) и старше 60 лет (71%), а также жители малых городов с населением до 100 тыс. (63%) и сельчане (64%).

При этом треть опрошенных (33%) следит за потреблением энергоресурсов периодически. Чаще это молодые люди 18-24 (39%) и 25-34 (38%) лет, а также жители Москвы и Санкт-Петербурга (51%).

У 79% опрошенных мотивом регулирования потребляемых энергоресурсов является желание сэкономить деньги.