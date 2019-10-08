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Россияне стали чаще экономить на газе и электричестве 

Rambler News Service + ещё 6 2 часа назад
Россияне стали чаще экономить на газе и электричестве
Фото: РИА Новости
За последние три года количество россиян, экономящих на энергоресурсах, выросло на 15%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
«Каждый второй россиянин тщательно следит за расходом энергоресурсов и старается экономить их потребление — 57%, что на 15 п.п больше, чем три года назад», — показали результаты опроса.
Отмечается, что чаще за расходами энергоресурсов следят люди старших возрастов — 45-59 лет (56%) и старше 60 лет (71%), а также жители малых городов с населением до 100 тыс. (63%) и сельчане (64%).
При этом треть опрошенных (33%) следит за потреблением энергоресурсов периодически. Чаще это молодые люди 18-24 (39%) и 25-34 (38%) лет, а также жители Москвы и Санкт-Петербурга (51%).
У 79% опрошенных мотивом регулирования потребляемых энергоресурсов является желание сэкономить деньги.
«На втором месте стоит экономия природных ресурсов — об этом задумывается 15% россиян, что в 5 раз больше, чем четыре года назад. Экономят энергоресурсы по привычке 14% опрошенных», — показал опрос.
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Комментарии1
Личный счет , ВЦИОМ
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