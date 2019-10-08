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Тысячам американцев заморозят пенсии из-за долгов 

Lenta.ru 2 часа назад
Тысячам американцев заморозят пенсии из-за долгов
Фото: Reuters
Американская компания General Electric приняла решение заморозить пенсионный план для порядка 20 тысяч сотрудников. Как сообщает Reuters, это продиктовано необходимостью сокращения долгов.
Кроме того, будут заморожены дополнительные пенсионные выплаты для примерно 700 сотрудников. Предполагается, что таким образом компания сможет сократить чистый долг на 4-6 миллиарда долларов, а также снизят пенсионный дефицит компании на 5-8 миллиардов долларов.
«Мы тщательно взвесили тенденции рынка и наш стратегический приоритет, чтобы улучшить наше финансовое положение с учетом влияния на наших сотрудников», — отметил директор по персоналу Кевин Кокс.
Его высказывание приведено в сообщении, опубликованном на сайте компании. По словам Кокса, компания делает все возможное, чтобы поддержать сотрудников в переходный период, решение о заморозке пенсий он назвал трудным.
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Личный счет , Кевин Кокс , General Electric
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