ФНС обнаружила у российского бизнеса «серые» зарплаты

В России сохраняется высокий уровень теневых или «серых» зарплат. Это видно из расходов, которые существенно превышают официальные доходы, считает ФНС . Зарплаты в конвертах выплачивают и малый бизнес и крупные компании. В «тени» работают около 15 млн россиян и каждый третий не против получения денег «в конверте», если работодатель повысит зарплату.

ФНС России обнаружила несоответствие расходов и доходов россиян. Об этом было заявлено во вторник, 8 октября, в Саратове на совещании ведомства, посвященном реализации федеральной программы по легализации теневой заработной платы. Итоги его обнародованы на официальном сайте ведомства.

«Данные Росстата и ФНС России отражают серьезное превышение расходов над доходами граждан, даже при учете фактора закредитованности населения. Так, в Республике Татарстан оно составило 44,8%, или 458 миллиардов рублей в 2017 году, а в Саратовской области — 31,5%, или 141 миллиард рублей», — сообщила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.

Этим грешат и большие и малые

По ее словам, в большинстве регионов работают комиссии по легализации налоговой базы по НДФЛ.

«Но тем не менее обеление экономики идет медленными темпами», — подчеркнула Бондарчук.

По ее словам, проблема «серых» зарплат актуальна для всех регионов России. При этом темпы поступления в бюджет НДФЛ и страховых взносов, или «зарплатных платежей», существенно отстают от темпов поступления остальных налогов, а уровень официальной зарплаты на предприятиях часто оказывается ниже МРОТ — минимального размера оплаты труда. Сейчас МРОТ составляет 11 280 рублей в месяц.

Более того, зарплаты, как часто бывает, ниже прожиточного минимума, устанавливаемого органами власти субъектов, отметила замглавы ФНС.

В налоговой службе предупреждают, что выплата работникам зарплаты явно ниже рынка становится одним из поводов для проверки компании на предмет соблюдения налогового законодательства.

Судя по данным Росстата, ситуация, при которой начисленная зарплата ниже минимального прожиточного уровня и ниже МРОТ, вполне возможна. Обычно это случаи, когда человек работает на полставки или даже четверть ставки.

По данным Росстата, зарплату ниже минимального размера оплаты труда по итогам 2018 года получало 775,5 тыс. человек. Из них 47%, или 368 тысяч человек, работали на полставки или менее.

По данным ФНС, «серые зарплаты» выплачиваются не только на малых и средних предприятиях, но и в крупных компаниях с числом работников более 2,5 тысячи человек.

«Следовательно, существенная часть доходов граждан находится в серой зоне, а значит не работает на развитие экономики регионов», — заключила Бондарчук, призвав переломить «этот негативный тренд».

В конвертах уходит 10 трлн рублей

Объем «серых» зарплат, с которых не идут отчисления и не уплачиваются налоги, достигает 10 трлн рублей в год. Такие оценки содержатся в бюджетном прогнозе на 2020-2022 годы. Аналогичную цифру называл и глава Минфина Антон Силуанов на заседании расширенной коллегии ведомства.

Среди возможных решений проблемы глава Минфина указывал на повышение ставки косвенных налогов и понижение ставки прямых. Из других возможных инструментов чиновник упомянул повышение прозрачности операций бизнес-структур. В противном случае такая ситуация ведет к потере конкурентоспособности добросовестных налогоплательщиков.

В середине июля вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что по серым схемам деньги получают порядка 15 миллионов россиян.

«Более-менее адекватная цифра — 15 миллионов, нам так кажется», — сказала Голикова.

Ранее вице-премьер подчеркивала, что до середины 2019 года правительство представит механизм «обеления» зарплат.

Эксперты видят корень проблем в очень высоком уровне «зарплатных налогов». Не столько с физических лиц, сколько с компаний, которые платят социальные взносы.

«Понятно, что компаниям часто выгоднее расплачиваться «серыми» зарплатами. И если спрос на рынке труда на рабочую силу низкий, то есть претендентов на должность много, то компания очень легко может продавить эту схему», — пояснила мотивацию работодателей руководитель лаборатории исследований налоговой политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Светлана Патель.

В «серой» схеме заинтересованы все

При этом большинство граждан винят не себя, а государство и работодателей в существовании серых зарплат. Это показал опрос Фонда общественное мнение , проведенный в конце прошлого года. Более половины работающих россиян (69%) получают свою зарплату официально. Порядка 10% получают всю зарплату неофициально, а 12% по смешанной схеме.

Из опроса следует, что треть опрошенных (33%) из тех, чей труд оплачивается официально, не отказались бы получать часть зарплаты «в конверте», если бы работодатель повысил ее на 10-15%.

Вместе с тем 53% респондентов винят в существовании «серых» зарплат именно правительство, которое устанавливает очень высокие налоги. Еще 31% предъявляют претензии работодателям, которые не хотят платить налоги.

Эксперты при этом оценивают, что ненаблюдаемые Росстатом доходы составляют порядка 5,4 трлн руб. Это доходы, которые Росстат не может классифицировать. В неучтенные доходы могут входить и преступные, и коррупционные, и прочие доходы. И соответственно разница между доходами и расходами не дает реальной картины «серых зарплат».

Надо учитывать, что механически вычитать из суммы расходов так называемые «белые зарплаты» и считать разницу, как теневые доходы или «серые зарплаты» нельзя. В структуре доходов еще есть доходы от собственности (4,2% по итогам 2018 года), доходы от предпринимательской деятельности (6% по итогам 2018 года), социальные выплаты, составляющие почти 20%, отмечают эксперты.

Данные Росстата за 2018 год показывают, что к «серым зарплатам», то есть выплатам, которые производятся в конверте сотрудникам, устроенным в штат или работающим по договорам, можно отнести 10 трлн 497 млрд рублей.