«Ромир» зафиксировал снижение среднего чека россиян

Средний чек россиян по итогам прошедшей недели (с 30 сентября по 6 октября) потерял 11 рублей 95 копеек (2,1%) и составил 546 рублей, свидетельствуют данные холдинга "Ромир", имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Индекс среднего чека показывает динамику среднего значения стоимости покупок домохозяйств, совершенных в течение недели. Индекс рассчитывается для каждой календарной недели на основе данных о потреблении домохозяйств.

"На прошедшей 40-й неделе средний чек пошел вниз. За неделю он потерял 11 рублей 95 копеек (2,1%) и составил 546 рублей. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек вырос на 4 рубля 18 копеек или 0,8%", — сообщает "Ромир".

При этом, если сопоставить текущее значение среднего чека за неделю со среднегодовым показателем за последние 12 месяцев, то средний чек на 40-й неделе оказался ниже на 2 рубля 10 копеек или 0,4%.

"Низкий рост чека против прошлого года, а также сравнение среднего чека со скользящим средним за 12 месяцев говорят о том, что реальный (очищенный от инфляции) показатель среднего чека существенно снижается", — говорится в сообщении.

По данным Росстата, потребительские цены в России в сентябре 2019 года снизились на 0,2% по сравнению с августом. В годовом выражении — к сентябрю прошлого года — инфляция замедлилась до 4% с 4,3% в августе. За прошедший месяц цены на продовольственные товары снизились на 0,4%, на услуги — на 0,2%, а непродовольственные товары подорожали на 0,2%.

Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 000 россиян, 15 000 домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тысяч человек, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют QR-коды с чеков. Данные сканирования в онлайн режиме поступают в базу данных скан-панели.