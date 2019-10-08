Налог не считается. Cтудентов и пострадавших от стихии освободили от НДФЛ

Поправки в Налоговый кодекс освободили от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) некоторые категории граждан.

Во-первых, речь идет о людях, пострадавших от терактов, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Налогом не будут облагаться выплаты им из бюджета, пожертвования, финансовая помощь от предприятий, жилищные сертификаты.

Во-вторых, от подоходного налога теперь освобождена материальная помощь студентам, аспирантам, адъюнктам, ординаторам, ассистентам-стажерам, которые обучаются по основным профессиональным образовательным программам. Но только в пределах 4 тысяч рублей в год.

Есть и другие случаи, когда НДФЛ "не включается". О некоторых из них рассказала эксперт СКБ Контур Наталья Бокова.

Не берется налог с оплаты работодателем стоимости путевки сотрудника. Льгота действует, если путевка предназначена для работника, членов его семьи, детей до 16 лет, а также лиц, которые не считаются непосредственно членами семьи работника. Организация не удерживает НДФЛ со стоимости путевки, если она оплачена за счет чистой прибыли компании, а услуги предоставляет российская санаторно-курортная или оздоровительная организация. Напротив, оплата организацией туристической путевки считается доходом работника, полученным в натуральной форме, и облагается налогом.

Добровольное медицинское страхование сотрудников и членов его семьи освобождается от НДФЛ в полном размере.

Законодатель давно ввел очень важную норму, которая не афишируется и даже для опытных бухгалтеров часто становится открытием: если обучение налогоплательщика оплачивает организация, то с суммы такой оплаты гражданин не уплачивает НДФЛ. При этом не имеет значения наличие трудовых отношений с организацией и то, где происходит обучение — в России или за рубежом.

НДФЛ не облагаются медуслуги, оплаченные работодателем за счет чистой прибыли. Это условие распространяется на работников, их супругов, родителей, детей (в том числе усыновленных), подопечных в возрасте до 18 лет, а также работников, вышедших на пенсию.

Однако здесь имеется очень важный нюанс. Полностью не облагаются налогом лишь медицинские услуги, к ним не относится оплата лекарственных препаратов. Если работодатель возмещает или оплачивает стоимость лекарств, то не облагаются НДФЛ только суммы в пределах 4 тысяч рублей за календарный год.

Не облагается НДФЛ оплата дополнительных выходных дней для ухода за ребенком с инвалидностью (четыре дня в месяц). Практика показывает, что далеко не каждый бухгалтер об этом знает. Работодатель оплачивает такие дни по среднему заработку.

Налоговая льгота есть и на случай рождения ребенка. Если по этому случаю работодатель выплачивает единовременную материальную помощь, то выплата в размере не более 50 тысяч рублей не облагается НДФЛ. Не облагаются налогом на доходы полученные алименты по разным основаниям. Например, выплачиваемые отцом на содержание детей, которые при разводе родителей остались на содержании матери.

С единовременной материальной помощи, выплаченной работодателями на погребение члена семьи работника (бывшего работника — пенсионера), налог также не удерживается. Важно знать, кто относится к членам семьи — это супруги, родители, дети, усыновители и усыновленные. Если иные родственники проживают вместе и ведут совместное с работником хозяйство, то выплаты, например, в связи со смертью бабушки, дедушки, брата, сестры, тестя и т.д. также не облагаются налогом в полном размере.

Если умер сотрудник организации, то работодатель вправе выплатить материальную помощь членам семьи умершего работника, эта единовременная выплата тоже не облагается НДФЛ.