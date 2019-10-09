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$
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$
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71.66
Прогноз
14.10 – 21.10
$
63.00
71.90
Индексы и котировки Brent
58.16
–0.02 Золото
1502.16
+0.08 РТС
1306.39
–0.19
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EUR / USD
09.10
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–0.0060
24.09
1.1020
06.10
25.09
13.09