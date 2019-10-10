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Назван уровень повышения пенсий в России на три года вперед 

Lenta.ru + ещё 18 1 час назад
Назван уровень повышения пенсий на три года вперед
Фото: РИА Новости
Пенсионный фонд России (ПФР) ожидает увеличения размера страховых пенсий по старости в 2020 году на тысячу рублей, до 16,4 тысячи. Об этом на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов рассказал глава ПФР Антон Дроздов, сообщает ТАСС.
Индексация в 2020 году заложена на уровне 6,6 процента, в 2021-м — 6,3 процента, а в 2020-м — 5,9 процента. Таким образом, в 2022 году пенсия вырастет до 18,3 тысячи рублей.
Дроздов заметил, что инфляция в текущем году ожидается на уровне 3,8 процента, а далее, согласно прогнозам, три процента в 2020 году и по четыре процента в 2021 и 2022 годах. То есть страховая пенсия по старости будет расти быстрее инфляции.
Также с 1 апреля 2020 ожидается повышение на семь процентов пенсии по государственному пенсионному обеспечению, большая часть из которых приходится на социальные пенсии. В следующие годы рост составит 2,6 процента и 3,1 процента.
После увеличения в 2020 году размер пенсий составит 10 тысяч 320 рублей (сейчас — 9 тысяч 764 рубля), что на пять процентов выше прожиточного минимума пенсионера. Дроздов добавил, что индексация пенсий в 2020 году затронет 15 миллионов человек и дополнительно потребует 423 тысячи рублей.
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Личный счет , Антон Дроздов , Пенсионный фонд РФ , Госдума , ИТАР-ТАСС
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