ЦБ выпустит памятные монеты новых серий

В 2021 году Центральный банк России выпустит памятные монеты новых серий, в том числе золотую монету номиналом 200 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

«Золотая монета 200 рублей выйдет в новой серии "Атомный ледокольный флот России", запланированной на 2021 год. Это будет самый крупный номинал 2021 года. Тогда же предполагается отчеканить монеты в новых сериях "Космос" и "Изобретения России"», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в 2021 году будут выпущены новые монеты регулярных серий «Выдающиеся личности России», «Памятники архитектуры России», «Сокровищница мировой культуры», «Российская Федерация», «Вооруженные силы Российской Федерации» и ставшая популярной среди коллекционеров серия «Российская (советская) мультипликация».