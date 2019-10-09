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ЦБ выпустит памятные монеты новых серий 

Rambler News Service + ещё 1 1 час назад
ЦБ выпустит памятные монеты новых серий
Фото: РИА Новости
В 2021 году Центральный банк России выпустит памятные монеты новых серий, в том числе золотую монету номиналом 200 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.
«Золотая монета 200 рублей выйдет в новой серии "Атомный ледокольный флот России", запланированной на 2021 год. Это будет самый крупный номинал 2021 года. Тогда же предполагается отчеканить монеты в новых сериях "Космос" и "Изобретения России"», — говорится в сообщении.
Кроме того, будут выпущены памятные монеты в честь юбилеев выдающихся личностей: 800-летия со дня рождения князя Александра Невского, 200-летия со дня рождения поэта Николая Некрасова, 200-летия со дня рождения писателя Фёдора Достоевского, 100-летия со дня рождения физика Андрея Сахарова, а также к 800-летию основания Нижнего Новгорода.
Помимо этого, в 2021 году будут выпущены новые монеты регулярных серий «Выдающиеся личности России», «Памятники архитектуры России», «Сокровищница мировой культуры», «Российская Федерация», «Вооруженные силы Российской Федерации» и ставшая популярной среди коллекционеров серия «Российская (советская) мультипликация».
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Комментарии
Личный счет , Александр Невский , Андрей Сахаров , Федор Достоевский , Николай Некрасов , Центральный банк России
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