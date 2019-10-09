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Россияне стали приобретать более качественные продукты 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Россияне стали совершать покупки более обдуманно: приобретают товары теперь реже, но выбирают более качественные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В России 40% респондентов всегда читают информацию на этикетке перед покупкой, этот показатель выше, чем в среднем в Европе — 32%. Российские потребители совершают покупки более обдуманно. Время безудержного шопинга прошло. Тренд нового поколения покупателей — покупать реже, но качественные товары", — сказала Попова на правительственном часе в Совете Федерации.
Она уточнила, что 42% всех обращений потребителей в Роспотребнадзор касаются сферы розничной торговли, в том числе проблем с качеством, безопасностью и маркировкой товаров.
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Личный счет , Видео , Анна Попова , Совет Федерации , Роспотребнадзор
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