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Глава МЭР объяснил идею повысить налоги для малого бизнеса 

News.ru 44 минуты назад
Орешкин объяснил повышение налогов для малого бизнеса
Фото: News.ru
Повышение коэффициента-дефлятора следует напрямую из Налогового кодекса, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Таким образом чиновник объяснил намерение властей повысить единый налог на вмененный доход (ЕНВД) для малого бизнеса.
Министр сообщил, что индексация налоговых ставок происходит каждый год. Она связана с инфляционной динамикой, передаёт RNS.
Ранее News.ru писал, что МЭР предложило увеличить налоги, которые платит малый бизнес, на 4,9%. Ведомство хочет поднять ЕНВД, торговый сбор и патент.
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Личный счет , Компании , Максим Орешкин , Минэкономразвития
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