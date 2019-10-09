Орешкин объяснил повышение налогов для малого бизнеса

Глава МЭР объяснил идею повысить налоги для малого бизнеса

Повышение коэффициента-дефлятора следует напрямую из Налогового кодекса, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин . Таким образом чиновник объяснил намерение властей повысить единый налог на вмененный доход (ЕНВД) для малого бизнеса.

Министр сообщил, что индексация налоговых ставок происходит каждый год. Она связана с инфляционной динамикой, передаёт RNS.

Ранее News.ru писал, что МЭР предложило увеличить налоги, которые платит малый бизнес, на 4,9%. Ведомство хочет поднять ЕНВД, торговый сбор и патент.